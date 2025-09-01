De Tenerife a presidente del Gobierno: el paso por Canarias del político que pronunció una de las frases más famosas de la historia de España

A veces, menos de las que muchos quisieran, la gran política española pasa por Canarias . En los años cincuenta, un gobernador civil destinado en Santa Cruz de Tenerife aprendía el oficio de poder en una provincia estratégica. Dos décadas después, aquel mismo hombre aparecería en la televisión pública para poner voz a un cambio de época.

“Españoles, Franco ha muerto.” La frase, pronunciada por Carlos Arias Navarro en TVE el 20 de noviembre de 1975, quedó fijada en la memoria colectiva. Mucho antes, Arias había sido gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1951–1954) y jefe provincial del Movimiento en la isla, un destino clave en su carrera bajo el franquismo.

Qué hizo Arias en Tenerife (1951–1954)

En la España de la época, el gobernador civil era la máxima autoridad del Estado en la provincia: dirigía el orden público, la censura previa y la coordinación política a través de FET-JONS (como jefe provincial del Movimiento). En el caso de Arias, esa doble condición en Tenerife quedó reflejada en su cese y traslado en 1954, cuando deja simultáneamente la Gobernación y la Jefatura provincial para ocupar el mismo tándem en Navarra.

Su etapa tinerfeña termina en otoño de 1954 y el Gobierno designa a Andrés Marín Martín como su sustituto en Tenerife, también con el cargo de jefe provincial del Movimiento.

En esos años el Carnaval estaba prohibido a escala nacional y sobrevivía en Santa Cruz como “fiestas de invierno”. Las fuentes locales sitúan en 1954 una prohibición expresa del gobernador Arias que impidió la celebración oficial, episodio muy citado en la memoria festiva de la ciudad.

Es un hecho que forma parte del recuerdo colectivo del carnaval chicharrero, aunque como ocurre con muchas decisiones de orden público de la época no siempre existen bandos accesibles en archivo digital.

Un destino estratégico

Que Arias pasara por Tenerife no fue un castigo, sino un escalón de promoción: la provincia tenía valor geopolítico (Atlántico, bases, comunicaciones) y el régimen reservaba estos puestos a cuadros de confianza.

Su salida hacia Navarra y, poco después, su salto a la Dirección General de Seguridad en Madrid en 1957 confirman ese itinerario ascendente.

Tras Navarra, Arias Navarro fue director general de Seguridad, alcalde de Madrid, ministro de la Gobernación y, finalmente, presidente del Gobierno (1974–1976). Pero su legado público quedó asociado para siempre a un instante televisivo: el anuncio de la muerte de Franco. Su rostro y aquella apertura solemne tantas veces caricaturizada se convirtieron en símbolo del final del franquismo y del umbral de la Transición.

“Otros presidentes canarios”

Aunque Carlos Arias Navarro no era canario de nacimiento, su paso por Tenerife lo conecta con la historia política de las islas. Sin embargo, sí hubo otros dirigentes originarios del Archipiélago que alcanzaron la jefatura del Gobierno en distintos regímenes anteriores. Para entender su lugar en la historia conviene distinguir bien esos contextos y matizar qué significaba entonces ser presidente del Consejo de Ministros.

Primero estuvo Leopoldo O’Donnell, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1809, que fue presidente del Consejo de Ministros en varias etapas del reinado de Isabel II (1856; 1858–1863; 1865–1866).

En aquel sistema constitucional del siglo XIX, este cargo equivalía al jefe de Gobierno, aunque no puede equipararse de forma directa a la presidencia actual.

Por otro lado, Juan Negrín, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, desempeñó también la presidencia del Consejo de Ministros durante la Segunda República, en plena Guerra Civil (1937–1939). En su contexto era el máximo responsable del Gobierno republicano, pero dentro de un régimen político diferente y marcado por la contienda.

También conviene recordar que otros canarios han ocupado cargos de gran relevancia en la organización del Estado. Ahí están figuras como Jerónimo Saavedra, primer presidente autonómico y más tarde ministro; Eligio Hernández, fiscal general del Estado en los noventa; o Carolina Darias, Héctor Gómez y Ángel Víctor Torres, ministros con Pedro Sánchez.

Todos ellos muestran cómo el Archipiélago ha estado presente en las más altas esferas del poder español aunque ninguno ha llegado, en la época contemporánea, a las cotas que si llegó Arias Navarro tras salir del Tenerife.