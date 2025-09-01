¿Cuándo es el próximo puente en Canarias? Habrá que esperar tres meses

Empieza septiembre y con este mes vuelve Canarias a la rutina. La mayor parte de los trabajadores regresan a sus puestos de trabajo y los estudiantes en unos días se incorporarán a las aulas. Y aunque sea pronto, no es descabellado pensar cuándo dará el calendario laboral de Canarias la oportunidad de empatar algunos días. O lo que es lo mismo, cuándo será el próximo puente en el Archipiélago.

Lo cierto es que este 2025 no ha sido generoso en ese sentido. De las tres posibilidades de este último trimestre del año, solo una dará la opción de encadenar algunos días festivos... y ni siquiera ese será como se espera. Así, los días fijados como festivos en octubre y noviembre caen en fin de semana, 12 y 1 respectivamente, y ni siquiera se han trasladado a las jornadas laborales anterior o posterior.

Por lo tanto, habrá que esperar a diciembre para disfrutar del próximo puente, conocido como el de la Constitución, y que abarca del 6 al 8 del mes. Sin embargo, lejos de convertirse en un acueducto como en años anteriores, el capricho calendario lo ha dejado en tres días: el 6 cae en sábado así que solo se podrá unir el lunes 8 de diciembre.

Algo más de suerte tiene la comunidad educativa de Canarias, que tradicionalmente usaba estos festivos para colocar el 7 de diciembre como Día del Enseñante y sumar un día más sin clases. En esta ocasión, al ser domingo, lo celebrarán el viernes 5 y los alumnos, docentes y resto de trabajadores del sector disfrutarán de cuatro días festivos.

Calendario escolar / E. D.

Todos los festivos del año

Comunes en Canarias

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

17 de abril (Jueves Santo)

18 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

30 de mayo (Día de Canarias)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Día de la Constitución Española)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

Festivos insulares

Tenerife: 3 de febrero (Virgen de Candelaria)

3 de febrero (Virgen de Candelaria) El Hierro: 5 de julio (Bajada de la Virgen de los Reyes)

5 de julio (Bajada de la Virgen de los Reyes) La Palma: 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves)

5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves) Fuerteventura: 19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña)

19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña) Gran Canaria: 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino)

8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino) Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes)

15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes) La Gomera: 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe)

Además, cada municipio elige dos festivos locales que se suman a los estatales y autonómicos y cada isla añade un festivo insular en días diferentes.

Calendario escolar

El próximo 9 de septiembre se abrirán las primeras puertas de los centros educativos para recibir a los alumnos de Infantil y Primaria. Estas son las fechas de inicio por etapas:

9 de septiembre. Inicio Educación Infantil y Primaria.

Inicio Educación Infantil y Primaria. 10 de septiembre. Inicio de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor, Informática Básica (nivel 1).

Inicio de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor, Informática Básica (nivel 1). 11 de septiembre . Inicio de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas.

. Inicio de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas. 15 de septiembre . Programas de Formación Profesional (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE + 16 e IFC + 21, Grados D de Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior), Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas.

. Programas de Formación Profesional (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE + 16 e IFC + 21, Grados D de Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior), Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas. 18 de septiembre. Inicio del curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

Inicio del curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 22 de septiembre. Inicio That´s English!, Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos, Preparación para la prueba libre GESO y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Vacaciones