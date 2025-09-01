Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo es el próximo puente en Canarias? Habrá que esperar tres meses

El calendario laboral no ha sido generoso con el Archipiélago y la mayoría de los festivos hasta final de año caen en fin de semana

Colas en la autopista del Norte.

Colas en la autopista del Norte. / María Pisaca

M. Plasencia

M. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

Empieza septiembre y con este mes vuelve Canarias a la rutina. La mayor parte de los trabajadores regresan a sus puestos de trabajo y los estudiantes en unos días se incorporarán a las aulas. Y aunque sea pronto, no es descabellado pensar cuándo dará el calendario laboral de Canarias la oportunidad de empatar algunos días. O lo que es lo mismo, cuándo será el próximo puente en el Archipiélago.

Lo cierto es que este 2025 no ha sido generoso en ese sentido. De las tres posibilidades de este último trimestre del año, solo una dará la opción de encadenar algunos días festivos... y ni siquiera ese será como se espera. Así, los días fijados como festivos en octubre y noviembre caen en fin de semana, 12 y 1 respectivamente, y ni siquiera se han trasladado a las jornadas laborales anterior o posterior.

Por lo tanto, habrá que esperar a diciembre para disfrutar del próximo puente, conocido como el de la Constitución, y que abarca del 6 al 8 del mes. Sin embargo, lejos de convertirse en un acueducto como en años anteriores, el capricho calendario lo ha dejado en tres días: el 6 cae en sábado así que solo se podrá unir el lunes 8 de diciembre.

Algo más de suerte tiene la comunidad educativa de Canarias, que tradicionalmente usaba estos festivos para colocar el 7 de diciembre como Día del Enseñante y sumar un día más sin clases. En esta ocasión, al ser domingo, lo celebrarán el viernes 5 y los alumnos, docentes y resto de trabajadores del sector disfrutarán de cuatro días festivos.

Calendario escolar

Calendario escolar / E. D.

Todos los festivos del año

Comunes en Canarias

  • 1 de enero (Año Nuevo)
  • 6 de enero (Epifanía del Señor)
  • 17 de abril (Jueves Santo)
  • 18 de abril (Viernes Santo)
  • 1 de mayo (Día del Trabajo)
  • 30 de mayo (Día de Canarias)
  • 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
  • 1 de noviembre (Todos los Santos)
  • 6 de diciembre (Día de la Constitución Española)
  • 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
  • 25 de diciembre (Navidad)

Festivos insulares

  • Tenerife: 3 de febrero (Virgen de Candelaria)
  • El Hierro: 5 de julio (Bajada de la Virgen de los Reyes)
  • La Palma: 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves)
  • Fuerteventura: 19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña)
  • Gran Canaria: 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino)
  • Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes)
  • La Gomera: 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe)

Además, cada municipio elige dos festivos locales que se suman a los estatales y autonómicos y cada isla añade un festivo insular en días diferentes.

Calendario escolar

El próximo 9 de septiembre se abrirán las primeras puertas de los centros educativos para recibir a los alumnos de Infantil y Primaria. Estas son las fechas de inicio por etapas:

  • 9 de septiembre. Inicio Educación Infantil y Primaria.
  • 10 de septiembre. Inicio de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor, Informática Básica (nivel 1).
  • 11 de septiembre. Inicio de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas.
  • 15 de septiembre. Programas de Formación Profesional (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE + 16 e IFC + 21, Grados D de Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior), Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas.
  • 18 de septiembre. Inicio del curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
  • 22 de septiembre. Inicio That´s English!, Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos, Preparación para la prueba libre GESO y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Noticias relacionadas y más

Vacaciones

  • Del 22 de diciembre al 7 de enero. Vacaciones de Navidad.
  • Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana Santa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fue el primer macrofestival de Canarias: junto al mar, más de un millón de personas y cerrado por las basuras
  2. Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar
  3. Muere Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024
  4. La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
  5. El auge de las viviendas vacacionales invade el Parque Rural de Anaga
  6. Los técnicos de Arona tumban el pliego para mantener las zonas verdes
  7. Cede una cristalera y dos jóvenes caen desde cinco metros en Tenerife
  8. Las viviendas contenedor, una alternativa económica y rápida de moda en Canarias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

‘En boca de todos’ arranca temporada con nueva imagen, un polémico fichaje y el conflicto de Sarah Santaolalla en el centro del debate

‘En boca de todos’ arranca temporada con nueva imagen, un polémico fichaje y el conflicto de Sarah Santaolalla en el centro del debate

Los consejos del pediatra Daniel Fernández a los padres para la vuelta al cole: "La ansiedad se contagia"

Los consejos del pediatra Daniel Fernández a los padres para la vuelta al cole: "La ansiedad se contagia"

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

El tiempo en La Victoria de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en La Victoria de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Valverde: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Valverde: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre
Tracking Pixel Contents