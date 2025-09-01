Prealerta por fenómenos costeros en Canarias
El aviso comienza a partir de las 07:00 horas de este martes
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 07:00 horas de este martes.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta concierte a la costa norte y este de El Hierro y La Gomera; litoral noroeste y nordeste de La Palma; costa norte y sureste de Tenerife; litoral de Gran Canaria (salvo los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán); y costas de Lanzarote y Fuerteventura.
La previsión meteorológica apunta mal estado del mar, con oleaje de mar combinada 2–3,5 metros; marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 2–3 metros.
Recomendaciones
La Dirección General de Emergencias recomienda alejarse de muelles y espigones, evitar sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas, así como pescar en zonas de riesgo y bañarse en playas apartadas o que no se conozcan lo suficiente, así como en los lugares donde haya izada la bandera roja.
También aconseja asegurar el amarre de las embarcaciones en un lugar resguardado, y en caso de caída al mar, no nadar a contracorriente.
- Fue el primer macrofestival de Canarias: junto al mar, más de un millón de personas y cerrado por las basuras
- Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar
- Muere Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024
- El viernes 26 a las 9:00 llegará una alerta de erupción a todos los teléfonos de Tenerife: no se alarmen, será un simulacro
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- El auge de las viviendas vacacionales invade el Parque Rural de Anaga
- Los técnicos de Arona tumban el pliego para mantener las zonas verdes
- Cede una cristalera y dos jóvenes caen desde cinco metros en Tenerife