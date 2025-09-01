Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prealerta por fenómenos costeros en Canarias

El aviso comienza a partir de las 07:00 horas de este martes

Oleaje en el sur de Tenerife, vídeo de archivo.

Iván Delli

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 07:00 horas de este martes.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta concierte a la costa norte y este de El Hierro y La Gomera; litoral noroeste y nordeste de La Palma; costa norte y sureste de Tenerife; litoral de Gran Canaria (salvo los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán); y costas de Lanzarote y Fuerteventura.

La previsión meteorológica apunta mal estado del mar, con oleaje de mar combinada 2–3,5 metros; marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 2–3 metros.

Recomendaciones

La Dirección General de Emergencias recomienda alejarse de muelles y espigones, evitar sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas, así como pescar en zonas de riesgo y bañarse en playas apartadas o que no se conozcan lo suficiente, así como en los lugares donde haya izada la bandera roja.

También aconseja asegurar el amarre de las embarcaciones en un lugar resguardado, y en caso de caída al mar, no nadar a contracorriente.

