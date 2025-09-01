Poli Suárez (consejero de Educación): «Canarias financiará íntegramente y a partir de ahora la Educación de 0 a 3 años»

Canarias se prepara para inaugurar el curso escolar 2025/2026, que arranca el próximo martes 9 de septiembre con las clases de Educación Infantil y Primaria. El consejero Poli Suárez afronta su tercer inicio de curso con una apuesta decidido por la educación desde edades tempranas para los canarios.

Las matriculaciones en Canarias vuelven a descender para este nuevo curso. ¿Cómo asume la Consejería de Educación esta evolución?

Efectivamente, en Canarias este curso hay alrededor de 6.000 matrículas menos que el año pasado. Se está viviendo un descenso de la natalidad y eso hay que tenerlo en cuenta para examinar los datos, pero no solo en nuestra comunidad autónoma sino en el conjunto del Estado.

Aunque hay menos alumnos, la Consejería trabaja por disminuir aún más las ratios en las aulas, a través de acuerdos históricos como el firmado este mismo año y que se pondrá en marcha de forma paulatina en las Islas a lo largo de los próximos cursos.

Sí, porque entendemos que, aun habiendo menos alumnos, la ratio es todavía elevada. Por eso firmamos ese acuerdo histórico con la mayoría de los sindicatos de la Educación en Canarias. Es un plan plurianual de reducción de ratios hasta el año 2027. Canarias se sitúa así a la cabeza del Estado con estas medidas. En Educación Infantil nos quedamos con clases de 16, 18 y 20 alumnos para los diferentes niveles; en Primaria, donde la última revisión se produjo en Canarias en el año 1991, establecemos una ratio de 22 chicos por aula; y en Secundaria, de 25 alumnos.

Dado el descenso de matriculaciones, ¿no temen que en el algún momento tengan que revertir las medidas puestas en marcha?

Ese escenario todavía no lo hemos manejado. Al reducir la ratio lo que queremos es mejorar la calidad educativa. De hecho, diría que hay que continuar reduciéndolas y para eso se realiza también un refuerzo de plantilla con docentes adicionales. Para el curso 2025/2026, por ejemplo, estamos hablando de 700 docentes adicionales y eso implica un esfuerzo económico. El curso pasado, cuando comprendimos que había zonas muy tensionadas, como es el caso del sur de Tenerife, empezamos a implantar la docencia compartida pero esta bajada nos permite además atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

¿En qué consiste exactamente esa docencia compartida?

Incluye a dos profesores en el aula. Dado que hay aulas con un número de alumnado que está por encima de la ratio, y para poder cumplir con la bajada establecida, incorporamos la figura de la docencia compartida en los centros que no disponen de espacios para desdoblar grupos.

¿Se trata de una medida temporal? Porque dos profesores compartiendo la misma clase no debe ser el escenario ideal…

No te creas. Es temporal, sí, pero hay mucha gente que está contenta con esta medida. Lo ideal es que cada profesor tenga su propia aula pero si no es posible, es injusto que algunos profesionales y alumnos se queden sin su espacio.

«No habrá más negociaciones con los sindicatos hasta que terminen sus elecciones en 2026»

Esa bajada de ratios se puede llevar a cabo gracias al histórico acuerdo que se firmó con buena parte de los sindicatos que además han ido acompañando a lo largo de estos dos años la gestión de la Consejería. ¿Cómo espera que continúen las relaciones a raíz del proceso electoral que inician en breve estas organizaciones en Canarias?

No vamos a iniciar nuevas negociaciones con los sindicatos mientras dure ese proceso electoral que está previsto hasta final de 2026. Sólo nos sentaremos a hacer el seguimiento de lo ya acordado porque nosotros no vamos a participar de las campañas de cada plataforma. Soy de los que piensa que la Educación, ni se debe, ni se tiene que politizar. Hay quienes han antepuesto durante muchos años sus intereses políticos o sindicales a la mejora real del sistema educativo en Canarias pero a mí me gusta presentarme como un aliado y me gusta pensar que serán los propios sindicatos los que nos pedirán que no formemos parte de esa campaña electoral. Una vez que termine el proceso electoral, lógicamente, tenemos que seguir avanzando en los acuerdos pendientes.

¿Y eso afectará de algún modo al trabajo de la Consejería? ¿Se paralizará algún proceso?

No, porque nosotros vamos a seguir trabajando en los temas que ya están sobre la mesa.

Poli Suárez en la CEIPEuropa-Néstor Álamo, en Gran Canaria. / J. Pérez Curbelo

Cuando accedió al cargo de consejero de Educación se encontró con una situación delicada en el desarrollo de la Educación de 0 a 3 años. ¿Cómo afronta este nivel educativo el nuevo curso después de las ampliaciones de los años anteriores?

Efectivamente, nos encontramos un papelón, con 1.196 familias a las que se las había prometido una plaza educativa. El Ministerio de Educación ha asignado como objetivo para Canarias, para este año 2026, la creación de 3.879 las plazas, a razón de 1.200 cada curso. Ya en 2022/2023 hubo un déficit porque se crearon 597, y en 2023/2024, justo cuando yo entré en la Consejería de Educación, se crearon otras 620, por lo que continuamos por debajo del objetivo. Este último curso hemos sido capaces de poner en marcha 1.020 plazas, lo que se traduce en 60 aulas nuevas. En el próximo curso vamos a inaugurar 1.700 plazas, por lo que vamos a cumplir el encargo que nos hizo el Ministerio. Pero tenemos que hablar del futuro porque la financiación europea finaliza este año y es gracias a ese importe que hemos podido poner en marcha todo este nuevo sistema. Pero desde el Gobierno de Canarias asumimos el compromiso de continuar apostando por la Educación Infantil de 0 a 3 años y nos encargaremos de financiar íntegramente este nivel educativo de ahora en adelante. No solo estamos trabajando para que este proyecto aparezca reflejado en los presupuestos autonómicos de 2026, sino que hemos creado un nuevo equipo dentro de la Consejería para programar nuestros futuros pasos.

¿Y cómo plantean ese desarrollo de la Educación Infantil de 0 a 3 años en las islas menores?

Toda nueva plaza que entre en funcionamiento tendrá que ser propuesta por el Servicio de Escolarización, que es el encargado de analizar la situación en cada territorio. Por supuesto, tenemos que llegar a las islas no capitalinas y precisamente estoy muy orgulloso de haber sido el consejero que ha implantado el ciclo de 0 a 3 años en su totalidad en El Hierro. Obviamente, hay necesidades en las islas más pobladas pero no solo debemos atender a eso, sino también a las necesidades sociales.

«Quiero llegar al 5% del PIB para nuestro presupuesto pero ahora esa no es una cantidad realista»

¿Cómo pretende la Consejería de Educación afrontar ese sobreesfuerzo que se va a tener que hacer en el caso de la Educación de 0 a 3 años y seguir avanzando en los diferentes frentes abiertos si el presupuesto del área no logra alcanzar el 5% del PIB de Canarias?

Esa es una cifra que marca la ley y, lógicamente, no voy a negar algo que dice la ley. Pero hay que ser realista. Yo quiero llegar a ese 5% pero no puedo faltar al respeto a quienes van a leer esta entrevista y digo que eso, en este momento, es imposible, y aquí tenemos que hablar de responsabilidad. Hay que reconocer que faltan recursos y que también hay que mejorar la gestión de esos recursos. Pretendemos que nuestro presupuesto para 2026 se incremente, lógicamente, pero también quiero ser realista y recibir una cantidad que seamos capaces de ejecutar para no tener que devolver dinero.

Con todos estos avances en la Educación Obligatoria, ¿en qué situación se quedan las escuelas unitarias? ¿Corren peligro de desaparecer ante la existencia de recursos que ofrecen mejores servicios?

Es verdad que las zonas rurales pierden más población pero, con el ánimo de salvar las escuelas rurales, estamos tomando medidas para favorecer que el alumnado de esas zonas no se desplace y haga uso de esos servicios. Por eso apostamos por poner en marcha una red de comedores en las escuelas unitarias. También queremos elaborar un decreto o una norma que las beneficie. Este nuevo curso no vamos a cerrar ni una sola escuela rural porque lo que queremos es ayudar a dar viabilidad a estos recursos. Lógicamente, no podemos mantener una escuela rural abierta con único alumno, o con dos, pero las matrículas se han mantenido y es también porque el personal que trabaja en estos centros está haciendo un trabajo de captación extraordinario.

«Elaboramos el plan de infraestructuras del sur de Tenerife porque es la zona más tensionada»

El pasado año la Consejería de Educación presentó el ambicioso plan de choque de infraestructuras educativas en el sur de Tenerife. ¿Despiertan estas intervenciones la envidia en otras áreas del Archipiélago que reclaman algo similar?

Elaboramos este plan porque el sur de Tenerife es la zona más tensionada de Canarias en este tema. Nosotros atendemos a la realidad el conjunto del Archipiélago. En el caso del sur de Tenerife, ya hay ocho obras finalizadas, otras cinco están en ejecución, hay siete en fase de redacción y diez están en fase de inicio. Pero también estamos trabajando en El Hierro, con la ampliación del CEIP Valverde, y en el resto de las Islas. Estamos haciendo algo histórico, que es abrir centros integrados de Formación Profesional en islas como La Gomera y El Hierro. Además, por primera vez, en el sur de Fuerteventura vamos a dar respuesta a una demanda histórica porque Morro Jable va a contar también con una infraestructura de este tipo. Y con todo esto no estamos hablando de la construcción de nuevas infraestructuras, sino del aprovechamiento de las que ya existen. Aunque muchos puedan criticar que este plan tiene una cuantía inferior al anterior, también hay que decir que aquel tenía una ficha financiera de más de 400 millones de euros y tan solo se ejecutó el 14%. Eso es un fraude. Eso es una pésima gestión. Sin embargo, en el ejercicio 2024, nosotros contábamos con un presupuesto inicial para infraestructuras educativas de 23 millones de euros y terminamos ejecutando un 183% más, alrededor de 42 millones de euros.

¿Es la primera vez que se están reutilizando tantas infraestructuras educativas en vez de construir nuevas?

Sí, lo que debemos hacer es optimizar los recursos de los que disponemos porque lo fácil sería abrir nuevas infraestructuras, pero tardarían muchos años en entrar en funcionamiento. En el caso de El Hierro, por ejemplo, vamos a reconvertir un espacio en un Centro Integrado de FP y con eso vamos a permitir que la oferta crezca este año un 90%. Si tuviéramos que esperar a contar con un centro nuevo para implantar la FP, les robaríamos a los herreños unas claras oportunidades. Lo mismo hemos hecho en Morro Jable.

«Pido disculpas a las personas que se han sentido sobrecargadas con la implantación de FP Dual»

Muchas de las medidas puestas en marcha terminan beneficiando al alumnado de Formación Profesional, unas enseñanzas que crecen en Canarias, y de hecho es donde único aumentan las matriculaciones el próximo curso. Pero la implantación de la FP Dual no ha sido sencilla, y ha ocasionado muchas quejas, sobre todo de los profesores, que denunciaron que aumentaba su carga de trabajo.

Desde la Consejería hemos puesto en marcha diferentes medidas y esperamos que todo empiece a andar correctamente con el inicio de curso. Yo quiero pedir disculpas a aquellas personas, docentes y no docentes, que se han sentido sobrecargadas con la implantación de la FP Dual. Hemos cometido errores y muchos de ellos se deben a las prisas porque teníamos el mandato del Ministerio de Educación de implantar esta nueva modalidad, a pesar de que nosotros pedimos una prórroga. Hemos tratado de corregir nuestros errores y llegamos al nuevo curso con 52 grupos más de FP que el año anterior. Alcanzamos los 383. Además, podemos celebrar que contamos con el compromiso del empresariado de nuestra tierra, porque ya son 5.000 los negocios que forman parte de nuestra bolsa para que los alumnos puedan realizar prácticas. Hemos sido capaces de actualizar el mapa de la Formación Profesional en Canarias, que tenía ya 30 años de antigüedad.

«Las oposiciones son un problema del Ministerio y haría que replantearse un cambio de fórmula»

Tras los resultados obtenidos en la última convocatoria de oposiciones, que se saldó con una tasa tan alta de plazas sin adjudicar, ¿cómo se plantea Canarias los llamamientos previstos para el próximo año?

El proceso de estabilización que está vigente ya nos lo encontramos hecho al llegar a la Consejería y lo único que hemos podido hacer es culminarlo en los plazos legalmente previstos. Hemos nombrado a más de 3.800 funcionarios con el concurso excepcional de méritos y a otros 1.036 docentes a través del sistema de concurso oposición, aunque quedaron 91 plazas sin adjudicar. También hemos publicado el baremo definitivo del concurso especial de méritos de los conservatorios de música. Está claro que lo que ha ocurrido en la última convocatoria de oposiciones no es lo ideal pero ha habido otras comunidades autónomas con incluso mayor cantidad de plazas desiertas. Por eso digo que esto es un problema del Ministerio de Educación y por eso creo que hay que reabrir la mesa de trabajo y replantearnos el sistema de oposiciones porque necesitamos un cambio de fórmula. Debemos escuchar a los docentes que participan en esos procesos y a los propios técnicos de la casa, que también llevan años reclamando un cambio.

«Canarias está desbordada por la llegada de migrantes y estamos totalmente solos»

Como miembro de del Partido Popular, ¿qué opina del rechazo de algunas comunidades autónomas gobernadas también por el PP a recibir menores migrantes de Canarias?

No estoy nada de acuerdo con esa situación. Canarias está desbordada. Hemos hablado siempre de solidaridad entre las comunidades autónomas, y Canarias siempre da, pero no estamos recibiendo lo mismo. Ya lo he solicitado en varias ocasiones: no nos dejen solos. Llevamos dos años de legislatura y nos hemos sentido abandonados por el Estado. Se está yendo de las manos y el Estado es también muy responsable en este sentido.