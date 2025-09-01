Fin del parón veraniego para los más pequeños: las escuelas infantiles de Canarias retoman su actividad

Termina el parón veraniego de los más pequeños y arranca un nuevo curso escolar para los centros de educación infantil de Canarias, a excepción de aquellos adscritos a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes que comenzarán el próximo martes –junto a colegios e institutos–. Niños de entre cero y tres años regresaron esta mañana a las aulas para retomar la actividad lectiva, tras el habitual descanso de agosto de la mayoría de centros. Algunos incluso por primera vez.

Es el caso de Luca Fittipaldo, un niño de dos años que vivió hoy su primera experiencia lectiva en el centro de Educación Infantil El creyón de Sofi. Un centro de Educación Infantil cuyo proyecto educativo se centra en la capacidad sensorial. «Damos mucha importancia al aprendizaje manipulativo porque consideramos que es vital para el desarrollo de los menores», cuenta la directora de la escuela, Saray García. Y es que para esta maestra, los niños están en edad de experimentar y tocar diferentes texturas.

Primeras veces

Con la energía propia de su edad, Luca acaparó la entrada del centro escolar. Sus padres, Alejandra Izeta y Bruno Fittipaldo, lo acompañaron hasta la puerta del aula para asegurarse de que el pequeño comenzaba esta nueva etapa de la mejor manera posible. Y es que hasta el momento, se había dedicado a curiosear cada rincón de la escuela, aunque todo le resultaba familiar.

No fue solo por el ambiente acogedor de la escuela. Al igual que el resto de niños que han escogido este centro infantil como primera escuela, Luca ha vivido un periodo de adaptación previo. «Cuando un alumno nuevo ingresa en el centro solemos preparar una rutina para que el peque asimile el cambio», indica García. De hecho, ya ha tenido varias reuniones con padres de niños primerizos para este nuevo curso.

Proceso de adaptación

Durante ese encuentro, las familias tienen su primera toma de contacto con las instalaciones y el personal de la escuela. «Después comenzamos con el periodo de adaptación en sí, en función de las necesidades de cada niño», aclara. Y dependiendo de cada caso puede llevar más o menos tiempo. «Solemos comenzar el primer día con media hora e ir adaptando el tiempo progresivamente durante una semana», cuenta García. Siempre teniendo en cuenta las consideraciones de cada familia y alumno.

«Luca, vamos a clase que ya te toca entrar», le alentó su madre mientras jugaba en el patio exterior del centro. Y aunque al principio hubo algunas lágrimas de por medio, en cuestión de segundos ya estaba calmado y listo para entrar por la puerta. En el piso de arriba le esperaban los que ahora ya son sus compañeros de aula para este curso. Y es que la escuela cuenta con 52 niños inscritos.

Día a día

La escuela infantil abre sus puertas todos los días a las ocho y media de la mañana. Y quince minutos más tarde comienza la jornada habitual. «Lo primero que hacemos es la asamblea», cuenta García. Un espacio para recibir a los pequeños de la mejor manera. «Damos los buenos días, cantamos las canciones de la mañana, aprendemos términos genéricos como las partes del cuerpo o el tiempo y, además, recordamos los nombres de todos los compañeros», señala. Algo que les sirve, a su vez, para comprobar el listado de alumnos y saber quien acude cada día. García asegura que la asamblea es una de las partes más importantes del día porque les permite anticiparse a lo que acontecerá durante el resto de la jornada.

Lo siguiente en la rutina de este centro es el desayuno de media mañana. «Tenemos un proyecto de desayunos saludables que fomentan el consumo de fruta de temporada, ya que siempre la comen en la escuela», apunta García. Algo que sirve a los más pequeños para coger fuerza y comenzar con la actividad lectiva en sí. «Nuestros ejercicios siempre están coordinados con las áreas de aprendizaje y las tenemos divididas por días de la semana», relata. Así, cada día trabajan algo diferente dentro de su proyecto.

Áreas de aprendizaje

Los lunes se centran en el desarrollo motor, los martes en la psicomotricidad, los miércoles en la lógica-matemática y los jueves en el lenguaje. Por último, los viernes realizan una estación sensorial que engloba todo lo trabajado durante la semana. De esta manera, los más pequeños terminan siendo los dueños de su propio aprendizaje. «Nosotros los guiamos durante los primeros cuatro días de la semana y son ellos mismos los que terminan experimentando y explorando cada viernes», matiza.

La hora de comer comienza a las 12 de la mañana. «Antes de ir al comedor solemos realizar una actividad calmada en el patio del centro para que los pequeños se preparen», recuerda García. Cada menú se rige por las pautas de Educación, que establece las cantidades concretas.

Menús individualizados

Aun así cada comida está adaptada a la situación de cada alumno. Por ejemplo, hay niños que se incorporan con dos meses y la alimentación complementaria no comienza hasta los seis meses. «Para este tipo de casos diseñamos menús individualizados», señala García. Tanto para esas familias que todavía no tienen los alimentos introducidos, como para vegetarianos y con alérgicos. Una vez finalizada la hora de la comida, llega el descanso. Y entre las tres y las cinco de la tarde, la salida.

El equipo de El creyón de Sofi está compuesto por cinco educadoras infantiles, una maestra y una cocinera. Además, ofrece servicios de Logopedia si fuese necesario. Para ello, cuenta con un gabinete multidisciplinar que trabaja las necesidades educativas especiales de aquellos casos particulares.

Luca comenzó ayer el inicio de una nueva etapa. Y tras su primer día de clase, sus padres no pueden estar más contentos de la elección tomada. Para ellos, El creyón de Sofi es ese lugar que les genera tranquilidad y seguridad. Y para Luca, el que a partir de ahora será su segundo hogar.