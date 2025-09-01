Padres del Centro de Educación Especial de Adeje temen arrancar otro curso en unas aulas "deficientes"

Las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) del sur de Tenerife denuncian que vuelven a empezar otro curso escolar sin un espacio en condiciones. Apenas restan seis días para el arranque de las clases y madres como Eva Bos o Bethania Cabezas aún no saben si tendrán que permanecer en las actuales sedes, «deficientes y saturadas», o si finalmente podrán estrenar las nuevas instalaciones que se están construyendo en Adeje.

Los más de 50 estudiantes matriculados en el Centro de Educación Especial (CEE) de Adeje llevan varios cursos dividiéndose en dos sedes: la primera, ubicada en Guargacho, y una segunda, creada como aulario anexo para poder abarcar a todo el alumnado, en Los Cristianos.

Este último espacio, cedido por el CEIP Los Cristianos, dispone de cuatro aulas –una de ellas es un container– que, según las familias, «no cumplen con las condiciones necesarias para acoger a estos niños, especialmente vulnerables».

Mejoras en Guargacho

Como solución a corto plazo, la Consejería de Educación anuncia que se están realizando mejoras en la sede de Guargacho. Además, junto con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, han gestionado la cesión en turno de mañana del centro cultural contiguo para ser usado por parte del CEE Adeje. Se trata de un edificio moderno de dos plantas, con varias aulas, con ascensor y totalmente accesible.

En la sede de Los Cristianos también se han retirado las rejas a petición del director del centro educativo y del AMPA. Esta era una denuncia habitual de los padres, que consideraban que sus hijos estaban «enjaulados», es decir, separados por unas rejas del patio de los estudiantes del CEIP.

Para las familias, las mejoras previstas para este curso no son suficientes. En el CEE Adeje se forman niños de Infantil, Primaria y Tránsito a la Vida Adulta. El alumnado mayor de catorce años, como el hijo de Eva Bos, cursa esta etapa final en la que aprenden a desempeñar ciertas tareas enfocadas a conseguir una mayor autonomía en su vida personal, social y laboral.

En el colegio, estos chicos deberían tener un entorno que simule un hogar, para que puedan hacer la cama, poner la lavadora o cocinar. Sin embargo, Bos alega que no tienen ningún espacio habilitado para ello. «Es como dar química sin un laboratorio», sostiene.

Sin un comedor en condiciones

Tampoco cuentan con una zona habilitada para comer en Los Cristianos. Aunque los niños sí tienen acceso al servicio de comedor, la comida la facilita un cátering y los peques comen en las aulas.

Asimismo, Guillermo Negrín, como padre de un alumno con discapacidad motora, señala que las actuales sedes carecen de materiales adaptados. La mayoría de familias lleva su propio bipedestador, un dispositivo que les ayuda a mantenerse en posición vertical, porque en las aulas no hay suficientes para todos. «También faltan mesas adaptadas, muchos tienen pupitres normales y se apañan como pueden», resalta.

Educación, por su parte, reitera que también se han atendido todas las solicitudes relacionadas con mobiliario que se han realizado desde el centro y a través del procedimiento establecido. Por el momento, no tienen constancia de nuevas peticiones.

De nuevo sin enfermera

Otra queja recurrente de los padres guarda relación con la figura de las enfermeras escolares. El año pasado emprendieron una batalla porque, de los cinco centros de educación especial de Tenerife, eran el único que no contaba con esta profesional. «Mi hijo, por ejemplo, tiene un botón gástrico y hay otros que tienen que ser aspirados, por lo que necesitan estar supervisados por estas sanitarias», defiende Cabezas.

Tras las reclamaciones del AMPA, el curso pasado consiguieron que se incorporara una enfermera, pero este año los padres temen encontrarse con el mismo problema porque no tienen este servicio garantizado. «Nos sentimos abandonados, también tenemos problemas con la parte administrativa del centro, que solo funciona una vez por semana para las dos sedes, y con otras figuras docentes que, al tener pocas horas, se encuentran saturados», añade Bos.

Una nueva ubicación para mitad de curso

Instituciones y familias coinciden en que la solución más efectiva a medio-largo plazo es mudarse a un nuevo centro, más moderno y accesible. Hace unos años, el Ayuntamiento de Adeje cedió una parcela, de unos 3.800 metros cuadrados, ubicada en Los Olivos para construir el que será el nuevo CEE de Adeje. La intención del Ayuntamiento, por ese entonces, era responder a las necesidades del alumnado NEAE de la comarca sur, en especial, las de aquellos estudiantes del propio municipio o de zonas más alejadas como Santiago del Teide o Guía de Isora.

El nuevo espacio, según los planes de la Consejería de Educación, estará operativo para el segundo trimestre de este curso escolar 2025-2026, aunque aclaran que la apertura dependerá de muchos factores relacionados con la empresa adjudicataria de las obras. La Corporación local, por su parte, «está apretando» para que el centro pueda funcionar a partir de enero y añade que, por ahora, todos los plazos van bien para que sea por esas fechas.

Los padres desconfían de la nueva fecha

Los padres, sin embargo, no creen que el traslado se produzca en los próximos meses, pues aseguran que hasta el momento nadie se los ha notificado y que la obra parece estar parada. «El curso pasado dijeron lo mismo; primero nos hablaron de hacer el cambio en octubre, después lo aplazaron a enero y resulta que al final llegó junio y seguíamos en el mismo sitio y sin ninguna respuesta», relata Bethania Cabezas, madre de un alumno de Infantil.

Lo que sí es seguro es que, al menos durante estos primeros meses, el alumnado seguirá matriculado en los centros actuales. Una vez abierto el nuevo espacio, Educación procederá al traslado de expedientes y nombrará al nuevo equipo directivo, así como al profesorado.