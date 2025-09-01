Fuertes rachas de viento este martes en Canarias
Conoce cómo estará el tiempo en tu isla este 2 de septiembre
Cielos poco nubosos en general, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del norte con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sin descartarse rachas muy fuertes en Gran Canaria y La Palma. Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes en Canarias.
Además, se espera un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y con intervalos en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura en especial a primeras y últimas horas, y en relación a las temperaturas se prevé un ligero descenso en la mitad sur de las islas de mayor relieve.
Por su parte, las condiciones del mar estarán marcadas por el viento del noreste de fuerza 4 o 6, arreciando temporalmente a 6 o 7; fuerte marejada o gruesa, mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, aumentando de 2 a 3 metros en el oeste de Lanzarote, y, en las aguas costeras de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, lluvias en el norte hasta la tarde.
Estas son las condiciones por islas para este martes:
TENERIFE
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, abriéndose claros durante el día, y con intervalos en el oeste, principalmente durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la mitad sur. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en costas suroeste; en cumbres centrales, viento flojo de dirección variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 28
LA GOMERA
Poco nuboso en general con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 28
LA PALMA
Poco nuboso en general con predominio de los cielos nubosos en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la mitad sur. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes y con brisas en costas oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 26
EL HIERRO
Poco nuboso en general con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costas suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 22
LANZAROTE
Poco nuboso con intervalos en el norte durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos localmente fuertes en zonas del interior sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 22 28
FUERTEVENTURA
Poco nuboso con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos localmente fuertes en litorales del sur y sur de Jandía.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 27
GRAN CANARIA
Despejado con predominio de cielos nubosos en el norte, abriéndose claros durante las horas diurnas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la mitad sur. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26
