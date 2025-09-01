Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias registra 22 muertes por calor en agosto mientras España bate récords

Las altas temperaturas elevan a 2.177 los fallecimientos atribuidos al calor en España durante el mes de agosto, un aumento del 71,3% respecto al año anterior

Día de calor extremo y calima el pasado agosto en Santa Cruz de Tenerife.

Canarias registró 22 muertes por calor en agosto mientras España batió récord con 2.177 fallecidos. Los datos provisionales del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), muestran un incremento del 71,3% respecto a agosto de 2024.

Este repunte convierte a agosto en el mes más crítico del verano de 2025.

Agosto supera a julio en mortalidad por calor

El informe del MoMo indica que agosto duplicó prácticamente las cifras de julio, que registró 1.060 defunciones. Con 2.177 fallecimientos, el aumento respecto al mes anterior es de 1.117 muertes, mientras que el balance del verano alcanza ya los 3.644 fallecimientos, un 84,3% más que en 2024.

Semanas críticas: mitad de agosto bajo el calor extremo

Las semanas más letales se concentraron entre el 11 y el 25 de agosto:

  • Segunda semana: 934 fallecimientos
  • Tercera semana: 862 fallecimientos

Estas olas de calor afectaron gran parte de España y también a Canarias, donde se registraron 22 muertes.

Perfil de las víctimas

El análisis demográfico muestra que los grupos más vulnerables fueron:

  • Personas mayores de 65 años: 2.099 muertes, especialmente mayores de 85 años (1.428).
  • Por género: mujeres (1.300) más afectadas que hombres (877).

Impacto geográfico

Madrid (415 fallecidos) y Cataluña (361) lideran el ranking nacional. Canarias se sitúa en el decimotercer lugar con 22 muertes, mientras que otras comunidades afectadas fueron Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198) y Andalucía (169).

