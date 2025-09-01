De Alice a Wilma: la lista completa de borrascas con nombre para la temporada 2025-2026

El 1 de septiembre comienza la temporada de borrascas con gran impacto, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado junto a sus socios europeos la lista de nombres que marcarán el año. Desde Alice hasta Wilma, los fenómenos que activen avisos naranjas o rojos pasarán a tener nombre propio para facilitar su seguimiento.

Un acuerdo internacional para mejorar la seguridad

Nombrar las borrascas no es un gesto simbólico: forma parte de un pacto europeo de cooperación. El grupo Suroeste europeo, integrado por España, Portugal, Francia, Bélgica y Luxemburgo, suma esta temporada a Andorra. El objetivo es claro: reforzar la coordinación de avisos y mejorar la comunicación de riesgos entre países.

Asignar un nombre único a cada borrasca permite que tanto los medios como la población identifiquen de forma rápida la amenaza y se preparen ante lluvias, vientos o nevadas extremas.

¿Cuándo se nombra una borrasca?

No todas las borrascas entran en la lista. Según la AEMET, solo reciben nombre aquellas con capacidad de generar impactos severos en amplias zonas. Esto significa que deben activar:

Avisos naranjas o rojos por viento, lluvia o nieve.

por viento, lluvia o nieve. En algunos casos, avisos amarillos por viento si coinciden con lluvias o nevadas intensas.

El listado sigue un orden alfabético, alternando nombres femeninos y masculinos, lo que asegura claridad y evita repeticiones de un año a otro.

Lista oficial de borrascas 2025-2026

Los 21 nombres seleccionados para esta temporada son:

Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

No todos llegarán a usarse: dependerá de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos en los próximos meses.