Un alcalde de Lanzarote aloja a supuestos agresores de violencia machista en hoteles con recursos públicos

El PSOE del municipio lanzaroteño de Tinajo (partido en la oposición municipal) ha mostrado su preocupación y rechazo tras las declaraciones realizadas por el alcalde, Jesús Machín (CC), durante el último pleno municipal. El regidor reconoció que, en situaciones de conflicto relacionadas con violencia de género, da instrucciones para alojar a los presuntos agresores en hoteles con el objetivo de evitar su detención por parte de la Policía Local.

El propio alcalde explicó durante la sesión plenaria que esta práctica se ha realizado en más de una ocasión empleando recursos públicos.

Begoña Hernández, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Tinajo. / La Provincia

El grupo socialista reclama transparencia y responsabilidad

Para el grupo socialista, estas declaraciones suponen una grave muestra de negligencia institucional y poca sensibilidad ante la violencia machista. Desde el PSOE se critica que esta gestión improvisada no protege a las víctimas y “minimiza el sufrimiento” que sufren las mujeres afectadas, tal y como ha señalado la concejala Begoña Hernández, quien considera que “alojar a un agresor en un hotel con dinero público supone una complicidad institucional con la violencia de género”.

Además, el PSOE de Tinajo exige al Ayuntamiento explicaciones claras sobre el uso de fondos municipales destinados a financiar estancias hoteleras de agresores, recogidas en reconocimientos extrajudiciales de crédito. El grupo socialista demanda información detallada sobre quién autoriza esos gastos, los protocolos empleados y los informes técnicos que respalden tales decisiones.

Exigencia de revisión de los protocolos

El PSOE de Tinajo solicita una revisión urgente de los protocolos municipales para la gestión de casos de violencia de género, así como una rendición de cuentas pública sobre el uso de los recursos del municipio. El grupo sostiene que “la violencia machista no se combate con improvisaciones ni favores, sino con medidas responsables, gestión transparente y un verdadero compromiso institucional”.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha rechazado, por ahora, hacer declaraciones tras la denuncia del PSOE de Tinajo.

La violencia de género es una realidad que requiere una respuesta coordinada, profesional y acorde a la legalidad vigente. Para más información sobre protocolos y recursos de atención, se recomienda consultar la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la web del Instituto Canario de Igualdad (ICI).

El 016 es el teléfono del servicio de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres.