Víctor, un adolescente canario con una enfermedad rara: "Sé que mi caso servirá para ayudar a otros niños"

Durante sus primeros años de vida, Víctor Ibáñez parecía un niño sano. Aunque su forma de caminar se veía un tanto peculiar, no era una cualidad que preocupara a su familia. De hecho, muchos de ellos lo atribuían a que había heredado el andar de su padre.

El pequeño Víctor tenía una vida envidiable. Nació en Lanzarote, pero a los pocos años se marchó junto a sus progenitores «a vivir el sueño americano» a Tusla, en Estados Unidos, gracias a una beca que consiguió su padre como docente.

La familia recuerda esos años como una época especialmente feliz, en la que parecía que estaban viviendo en una película. Hasta que un día Víctor comenzó a experimentar ciertos síntomas que hicieron saltar las alarmas en casa: su crecimiento se detuvo, le dolían las rodillas con bastante frecuencia y cuando quería moverse después de un viaje largo por carretera mostraba la rigidez de un anciano.

El dolor va a más

Los dolores no hacían más que empeorar. Las primeras pruebas médicas descartaron que fuera cáncer, pero no arrojaron un diagnóstico completo, que pusiera nombre y apellidos a lo que le ocurría al pequeño.

Tras diez meses sumergidos en esa dinámica, sin averiguar cuál era el origen del problema, la familia decide regresar a las Islas, pero parando primero en Murcia, donde residía una tía de Víctor. En un hospital de allí les hacen unos análisis genéticos y, casi por casualidad, se topan con su primer diagnóstico claro: mucolipidosis III alpha/beta, un trastorno genético poco frecuente que afecta el crecimiento, la movilidad articular y la salud de varios órganos.

Víctor junto a sus padres / María Pisaca

De hecho, es tan inusual que en España no existe registro de otros casos con la variante exacta que padece el canario. Su madre, María Victoria Revilla, recuerda que para ellos fue una noticia devastadora: «Teníamos todo preparado para volver a casa y, de repente, nos enteramos de que nuestro hijo padece una enfermedad rara para la que aún no existen tratamientos curativos. Como padres, nos inunda una incertidumbre enorme sobre la esperanza de vida de Víctor».

Un pronóstico desolador

La mucolipidosis, por lo general, tiene un pronóstico desfavorable. En los casos más graves, los pacientes fallecen durante la etapa infantil y, en otros, logran sobrevivir hasta la edad adulta, pero con una esperanza y una calidad de vida bastante limitada. En las primeras consultas incluso les trasladaron que casi en el cien por ciento de los casos, a los doce años el niño está en una silla de ruedas.

Víctor, que tenía ocho años en el momento del diagnóstico, nunca quiso resignarse. Todo lo contrario. Desde el minuto uno decide plantarle cara a la enfermedad. Hasta el punto de llegar a rechazar una silla de ruedas eléctrica porque se negaba a verse ahí. Su atrevimiento se unió al apoyo incansable de sus padres, que aceptaron adaptar su vida a la realidad de su hijo y a sus propias decisiones.

Durante los primeros años, también se sometió a una operación experimental en la que le romperían los dos fémures para girarlos y colocarle dos placas. Este procedimiento no solo lo obligaría a estar cinco meses en cama, recuperándose, sino que después tendría que volver a aprender a caminar. «Cuando conseguimos que se mantuviera en una silla de ruedas nos volvemos a Canarias, pero esta vez optamos por Tenerife, para que Víctor estuviera cerca de un hospital universitario, en concreto, de La Candelaria», detalla su madre.

Se negó a rendirse

Aunque al principio creyeron que la silla de ruedas sería su nueva realidad, la disciplina y la madurez de Víctor le ayudaron a sortear su destino. El adolescente, que ya tiene quince años, ha recuperado la movilidad gracias a aliados como la fisioterapia, la natación adaptada y una buena alimentación, apoyada en suplementos nutricionales. Gracias a este combinado de hábitos saludables, puede llevar una vida muy similar a la de cualquier chaval. Sus padres, además, destacan que es muy inteligente y responsable, pues cerró el curso pasado –3º ESO– con unas notas excelentes y siempre sigue todas las pautas que le marcan los especialistas. «En lo personal, su sonrisa y actitud positiva son parte de su identidad; ilumina cada habitación».

Como muchos jóvenes de su edad, es un apasionado del fútbol y, aunque no puede jugar con sus compañeros, no falla una jornada desde las gradas. El año pasado, incluso, pudo disfrutar de su equipo, el Real Madrid, en directo y disputando un partido de Champions League.

Confianza en la ciencia

Tras años de lucha, el conejero, ahora afincado en Tenerife, quiere lanzar un mensaje a quienes estén pasando por una situación similar: «No se rindan, sigan luchando». Lo cierto es que tanto Víctor, como su familia, desde un principio optaron por dejar a un lado el victimismo y la compasión para aferrarse a la fuerza y al valor de la ciencia. «Los tiempos han cambiado, si me hubiera pasado a mí en los 80 me hubiera quedado en la cama, pero por suerte hemos avanzado muchísimo en accesibilidad y en terapias», celebra su madre.

Con toda la esperanza puesta en la ciencia, la familia ha decidido participar en El Viaje de Nica, una campaña que recauda fondos en favor de la investigación médica, sobre todo, en aquella que se centra en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras. Desde que se unieron al proyecto, han logrado 2.435 €, una cifra que esperan que siga creciendo durante estos meses.

Para Víctor, vivir con esta patología es todo un reto, pero su positividad le invita a pensar que también le ha hecho más fuerte y más maduro. «Además, sé que mi historia servirá para ayudar a otros niños en una situación similar».