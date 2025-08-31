Septiembre entra en Canarias con alisios, norte nuboso y mar movido en las costas expuestas

Este lunes 1 de septiembre la AEMET prevé el tiempo clásico de alisio en Canarias: intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lloviznas o lluvia débil en medianías, y ambiente más despejado cuanto más al sur y en las islas orientales.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios apreciables respecto al domingo. Soplará viento de componente norte a nordeste, por lo general moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

En la mar dominarán los vientos del norte y nordeste con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte en torno a uno o dos metros, según tramos de costa.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el norte y las medianías amanecerán con nubosidad de retención y no se descarta llovizna débil a primeras horas; hacia el sur predominarán los claros. Las temperaturas seguirán en valores templados.

El viento será de nordeste moderado con rachas y con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, mientras que en el suroeste se impondrán las brisas.

En aguas costeras, se espera norte o nordeste de fuerza 5 a 6, puntualmente 7 en los litorales más expuestos del sureste y oeste, con fuerte marejada en esos sectores y mar de fondo del norte de 1–2 metros; en el tramo resguardado del suroeste, vientos variables de intensidad 2–3 y rizada a marejadilla.

Tenerife

En Tenerife, el lado norte volverá a concentrar la nubosidad con posibilidad de precipitaciones débiles y pasajeras en medianías, mientras que al sur el cielo quedará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas no cambiarán de forma significativa. El viento soplará de nordeste, moderado con rachas en cumbres y zonas abiertas.

En el entorno marítimo, el régimen general será de norte a nordeste de fuerza 4–6, con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte cercano a 1–2 metros.

La Palma

En La Palma, la jornada dejará nubosidad en el norte y claros hacia el sur, con baja probabilidad de llovizna en medianías. Temperaturas sin cambios.

El alisio, de nordeste moderado con intervalos de fuerte, se notará especialmente en las zonas más expuestas. En la mar, marejada a fuerte marejada por vientos del norte y nordeste, con mar de fondo del norte entre 1 y 2 metros.

La Gomera

En La Gomera, predominio de nubes en el norte y de claros en el sur, sin cambios térmicos relevantes. Viento de nordeste moderado con rachas en cumbres y en los corredores habituales; brisas en sotavento.

El estado de la mar se moverá entre marejada y fuerte marejada con mar de fondo del norte en torno a 1–2 metros.

El Hierro

En El Hierro, se repetirá el patrón: más nuboso en el norte con alguna llovizna ocasional en medianías y cielo más abierto hacia el sur. Temperaturas estables.

Viento de nordeste moderado con intervalos de fuerte. En costa, marejada a fuerte marejada por vientos del norte y nordeste y mar de fondo del norte alrededor de 1–2 metros.

Lanzarote

En Lanzarote, amanecer con intervalos nubosos, más despejado a partir de las horas centrales y de nuevo nubes al final del día; las temperaturas continuarán sin cambios.

El viento de nordeste soplará moderado, con rachas en zonas abiertas. En sus aguas y en las de Fuerteventura, dominarán los vientos del norte y nordeste de fuerza 4–5, con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte cercano a 1 metro; cerca de la costa sureste, el viento podrá ser más variable (fuerza 2–4) y el mar, de marejadilla.

En el Canal entre Jandía y La Isleta se prevén intervalos de fuerza 6 e incluso 7, con fuerte marejada.

Fuerteventura

En Fuerteventura, el cielo alternará intervalos nubosos a primeras y últimas horas con claros amplios en la franja central del día; las temperaturas no experimentarán cambios significativos.

El viento alisio, de nordeste moderado, podrá dejar rachas en áreas expuestas. En la mar, situación similar a la descrita para Lanzarote, con más agitación en el canal y mejores condiciones en las zonas más resguardadas del sureste.