Un sacerdote tinerfeño nos cuenta su experiencia en el acompañamiento de cristianos LGTB

Ahora ejerce el sacerdocio en Bolonia (Italia), pero antes fue el cura de Vallehermoso (2008-20014) y de Breña Alta (2014-2019). Hermano gemelo de un integrante de la comunidad dominica, Cristóbal Rodríguez Hernández (Arona, 1983) acaba de presentar Amados, creados y soñados prodigiosamente (Editorial San Pablo), un libro en el que aborda muchos de los conocimientos que defendió en la tesis doctoral que leyó en la Universidad Gregoriana de Roma. «Mi labor de acompañamiento se extiende a toda la comunidad cristiana, incluido a los que forman parte del colectivo LGTB; estoy con todos los que tocan a nuestra puerta diciendo necesito iniciar el camino», remarca en la línea de salida de una conversación que se adentra por los misteriosos caminos del señor.

En el Reino de Dios cabemos todos, ¿no?

Exacto... [reflexiona unos segundos en silencio]. No sólo cabe todo el mundo, sino que cabe la persona con todo lo que ésta aporta. El subtítulo del libro –En búsqueda de una pastoral LGTB inclusiva– no es algo casual. Sobre todo, porque la gente inteligente debería preguntarse: ¿Existe una pastoral LGTB que sea excluyente? Sí, existe. Es aquella en la que para acoger a la persona empezamos a poner condiciones y si ésta no ha elegido vivir una orientación sexual o identidad de género determinada, porque eso es algo con lo que se nace y con lo que se viene a la vida, sería absurdo pedirle como premisa que negara una parte tan importante de sí...

¿Toca volver a la faena en Italia?

Sí, a todos nos cuesta un poco regresar a la rutina después de las vacaciones.

"Mi libro llama más la atención al colectivo LGTB que a la Iglesia" Cristóbal Rodríguez Hernández — Sacerdote / Autor del libro "Amados, creados y soñados prodigiosamente"

Lo llaman síndrome postvacacional.

Sí, sí, exacto [ríe ].

Usted aprovechó las suyas para promocionar en Canarias ‘Amados, creados y soñados prodigiosamente’.

El libro está siendo una sorpresa. Salió el 17 de junio e hicimos media docena de presentaciones. Creí que iban a ser tres, pero la cosa fue mejor de lo esperado y lo llevamos por varios municipios de Tenerife, La Gomera y La Palma. Me ha sorprendido el feedback que se creó a su alrededor y, por encima de todo, la ayuda que están recibiendo muchas personas a partir de su lectura.

Cristóbal Rodríguez (d), en una de las presentaciones de su libro. / E.D.

¿Igual sorprende que lo haya escrito un sacerdote?

Puede ser [silencio]. Voy a hacer una distinción en este punto porque en nuestra comunidad cristiana no ha resultado nada raro que sea un sacerdote quien haya sacado a la luz esta investigación... Mi libro llama más la atención al colectivo LGTB que a la Iglesia.

¿Le extraña?

El papa Francisco nos ha educado, bien educados, durante los 12 años de su pontificado a no tener miedo a caminar al borde de la frontera.

Ahora le pregunto por el papa Francisco, ¿pero le sorprende que algunos integrantes de grupos LGTB vean el texto con recelo?

Los más sorprendidos son los componentes del colectivo LGTB que viven alejados de la Iglesia... En el feedback que mencioné antes obtuve respuestas tales como yo no me leo este libro porque es la predicación de un cura que nos viene a contar lo que tenemos que hacer, pero una vez superan el prejuicio inicial descubren que es un elemento de ayuda.

"El papa Francisco nos ha educado, bien educados, durante los 12 años de su pontificado a no tener miedo a caminar al borde de la frontera" Cristóbal Rodríguez Hernández — Cura que trabaja en la Delegación de Familias en Bolonia

¿Qué importante ha sido el papa Francisco para ‘pescar’ seguidores en lugares donde en teoría no había nada que hacer?

Era un hombre de grandes intuiciones. Es cierto que la doctrina no ha cambiado nada, que es algo que defienden los sectores más tradicionales de la Iglesia, porque de los números 2.357 al 59 del Catecismo hay un lenguaje para referirse a las personas cristianas LGTB que sigue intacto... El papa inició un proceso que sabemos el momento en el que empezó, pero no el instante en el que va a terminar, un proceso en el que cambia la mente y el corazón de las personas que participan en esta transformación.

A veces en una familia hay dos hermanos futbolistas, dos médicos, dos periodistas..., ¿pero para que en casa salgan dos hermanos curas se necesita mucha fe?

Ja, ja, ja... Entramos en el seminario de La Laguna con 12 años, nuestra familia estuvo muy cerca de nosotros en todo el proceso y aquí estamos... No somos un caso único en el mundo, se lo aseguro. ¿Extraño?, puede ser, pero no algo imposible. A veces ocurre...

«Mi labor de acompañamiento se extiende a toda la comunidad cristiana, incluido a los que forman parte del colectivo LGTB; estoy con todos los que tocan a nuestra puerta diciendo necesito iniciar el camino» Cristóbal Rodríguez Hernández — Expárraco de Vallehermoso y Breña Alta

¿Qué hace un aronero en Bolonia?

Eso mismo me pregunto yo algunos días [vuelve a sonreír]. Es una buena pregunta. El anterior obispo de Tenerife, don Bernardo, me mandó a Roma a la Universidad Gregoriana a adquirir unos conocimientos para acompañar a personas en dificultades. Eso es algo que siempre le voy a agradecer, ya que me ha permitido crecer como persona. Ahora trabajo con la Delegación de Familias en Bolonia; aquí hacemos una labor interesante de acompañamiento con cristianos LGTB.