Registran un enjambre sísmico en el Teide con más de 90 terremotos de muy baja magnitud
Involcan indica que este proceso se observa de forma repetida desde 2016
La Red Sísmica Canaria, perteneciente al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), registró en la tarde del sábado un nuevo enjambre sísmico en el Teide (Tenerife) con más de 90 terremotos de muy baja magnitud.
Los movimientos, registrados por la estación sísmica TNOR, ubicada en la cara norte del Teide, se produjeron entre las 17:14 y las 18:26 horas de Canarias.
Según Involcan, estos eventos de tipo volcano-tectónico se originan por la fracturación de las rocas en el interior del sistema volcánico insular.
Añade que este episodio se enmarca dentro de la actividad sísmica recurrente que experimenta la isla desde junio de 2017, cuando comenzaron a registrarse más de 120 enjambres de eventos sísmicos.
Origen
Su origen, recuerda Involcan, al igual que en ocasiones anteriores, está relacionado con un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal de Tenerife, debido a la inyección de fluidos magmáticos.
Este instituto científico indica que este proceso se observa de forma repetida desde 2016, y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes: por un lado, el aumento en la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide, y por otro, la ligera deformación del terreno detectada desde 2024 en el sector noreste del complejo volcánico Teide - Pico Viejo.
Agrega que no se han detectado indicios que sugieran un incremento de la probabilidad de erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife.
También el Instituto Geográfico Nacional detectó quince de estos pequeños terremotos con una magnitud entre 0,2 y 0,8.
- El Círculo de Empresarios urge a licitar la ampliación de la autopista TF-1
- La filoxera sigue su expansión en Canarias y ya afecta a 45 fincas
- Cinco meses de 'baby boom' animal: Loro Parque da la bienvenida a 16 crías este año
- Más dinero para arreglar la acera más peligrosa de Santa Cruz de Tenerife
- Detenido tras el violento asalto a una vivienda en Tenerife
- Susto en pleno Santa Cruz: cae medio árbol en la Plaza del Príncipe
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- Fallece Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024