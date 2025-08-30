Izaña se remueve: Tenerife registra más de 50 pequeños terremotos por primera vez este año en la zona

Las entrañas de la montaña de Izaña se han removido. Esta zona de Tenerife, que ha sido tradicionalmente una de las menos activas de la isla, se ha convertido este año en uno de los puntos calientes de terremotos en la isla. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el último año se han registrado por primera vez 56 terremotos en el área en el que duermen los telescopios del Teide.

Los movimientos son muy poco intensos y casi imperceptibles. Según los datos proporcionados por el IGN, su magnitud es de uno o menor a esta cifra, lo que ha impedido que sean sentidos por la población. Todos ellos se han detectado relativamente cerca de la superficie, a una profundidad de entre 4 y 7 kilómetros.

Estos inusuales movimientos se empezaron a fraguar a finales de mayo y, meses después, dejan en el mapa de sismicidad una nueva marca nunca antes vista –al menos desde que existen registros–. Sin embargo, el IGN admite que no ha concluido la causa concreta de estos terremotos, ya que, según su director, Itahiza Domínguez, «podría tener varias causas».

No obstante, Domínguez sí los desvincula, en principio, de la actividad volcánica de la isla. «Parece que tiene que ver más con el movimiento natural de la isla», insiste Domínguez, que explica que puede tratarse de un movimiento asociado al asentamiento de la isla. «En las dorsales siempre hay cierta actividad como consecuencia del propio peso de la isla», insiste. Domínguez no descarta que pueda ser una intrusión magmática, pero tampoco lo ve claro. «No lo parece», sentencia.

Tres puntos calientes

Entre otras cosas, porque bajo esta zona de Tenerife no se ha encontrado una estructura magmática definida. Cosa que sí ocurre en otra de las zonas más activas de la isla: la zona entre Las Cañadas, Vilaflor y Adeje. «Ahí hay una estructura densa que afecta a la actividad de la zona», resume.

Con estos inesperados movimientos, la montaña de Izaña se ha convertido en el tercer punto asociado a Tenerife con más actividad sísmica. Los dos son la zona de Las Cañadas del Teide, donde se han registrado casi 800 terremotos este año) y –aunque ya fuera de la isla– el volcán de Enmedio, en la franja marina que separa Tenerife de Gran Canaria, donde se han registrado 285 hasta hoy.

De esta manera, y según los datos públicos del IGN, desde principios de año se han registrado más de mil terremotos en el interior de la isla de Tenerife y en el volcán de Enmedio.

La más vigilada

Sin embargo, la zona sísmica que requiere una mayor vigilancia es la que se encuentra en Las Cañadas del Teide. No en vano, desde 2016 se han registrado hasta seis enjambres sísmicos en la zona –con varias decenas de terremotos en un corto periodo de tiempo–, que los investigadores creen que está relacionado con la actividad volcánica de la isla.

Los enjambres son siempre muy similares. Los conforman seísmos pequeños y de poca entidad que nunca son sentidos por la población y que, en muchos casos, se localizan gracias a la amplia red de vigilancia que se ha desplegado sobre el Teide. Según los datos recabados por el IGN, desde 2016 se han producido seis enjambres de cientos de terremotos en esa zona de Las Cañadas (uno en 2016, otro en 2019, dos en 2022, otro en 2024 y el último este año).

Otra de las características de estos sismos es que muestran un «componente de baja frecuencia», lo que suele estar relacionado con la interacción con un líquido. Sin embargo, aún se debate sobre el líquido en cuestión que está causando dicha interacción. El IGN defiende que es magma y así lo anota en sus informes de la actividad sísmica tinerfeña desde hace años.

«Es consistente con nuestras observaciones porque bajo cada una de las islas se suele acumular magma durante muchos años hasta que se produce una erupción», explica Domínguez. Así ocurrió en La Palma y así «va a ocurrir siempre» en las Islas porque es la forma habitual en la que trabaja el sistema volcánico de Canarias.

En 2023, además, los científicos del IGN detectaron una ligera deformación en el entorno del Teide. Está al nivel del ruido y es muy complicada de detectar», defiende Domínguez. Según los datos científicos recopilados hasta el momento, la deformación no ha crecido en los últimos dos años. En ningún caso los científicos consideran que estos datos sean una muestra de una erupción inminente.

El volcán de Enmedio

En la franja marítima situada entre las islas de Gran Canaria y Tenerife se han registrado desde principios de año 257 terremotos de magnitudes entre 2,4 y 0,8 (mbLg) y profundidades que alcanzaron hasta los 36 kilómetros. Aunque coloquialmente se especula con la posibilidad de que el volcán de Enmedio esté detrás de los movimientos en esa zona, a priori parece no tener nada que ver.

De hecho, los científicos manejan tres hipótesis sobre el posible origen de los terremotos entre Tenerife y Gran Canaria. Uno de ellos aboga por la existencia de una falla que separa ambas islas y provoca terremotos. Pero esta teoría no cuenta con demasiado apoyo entre el colectivo científico, y menos aún, después de que varios análisis de la zona no hayan encontrado absolutamente nada.

Otra de las teorías considera que los terremotos se generan por los cambios de peso entre los edificios de Tenerife y Gran Canaria que, además, están «uno encima del otro». Se trataría, como explica el IGN, de un movimiento relativo de aproximación entre las dos islas debido a un ajuste hidrostático de Tenerife y que podría explicar la existencia de esta sismicidad.

La última teoría considera que bajo el volcán de Enmedio y entre ambas islas capitalinas hay un punto caliente donde el magma «tiene un camino más fácil para salir» porque la corteza oceánica es más delgada. Eso explicaría por qué hay tantos «pequeños conos» alrededor del volcán de Enmedio y la propia existencia del gran coloso que descansa sobre tres kilómetros y medio de terreno en su base (del tamaño del Puerto de la Cruz). Pero esta teoría también suscita dudas. «No creemos que sea actividad magmática porque los seísmos que vemos no son intensos ni en forma de enjambre, como cabría esperar si se tratara de este tipo de origen», recalca Domínguez.