El HUC estrena un servicio para hacer seguimiento a sus pacientes fuera del hospital: "Pasamos de estar solos a sentir apoyo"

Carmen Rosa de León tiene 83 años y hasta hace tres meses sus días transcurrían con total normalidad. Es una forofa del Club Deportivo Tenerife y visitaba con frecuencia el Estadio Heliodoro Rodríguez López para seguir de cerca su actividad. Ella es de ese tipo de personas que, aunque pasen los años, mantiene el espíritu joven. O al menos así es como la describe su hijo, Javier Orán. «Viste con vaqueros rotos, transmite mucha energía y le encanta tener el pelo rojo», concreta.

Sin embargo, su vida cambió casi por completo en el mes de mayo cuando sufrió un ictus. «Estábamos mi pareja y yo pasando el rato y justo recibimos una llamada de mi hermana», relata Orán. Su madre había comenzado a hablar con dificultad. «Esa es una de las principales alertas de un ictus y en seguida mi hermana la llevó al hospital», agrega.

Estancia hospitalaria

Permaneció unos días en las Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), para luego ingresar relativamente rápido a la planta nueve par –de la que Orán destaca el buen trato recibido–. Aunque eso solo fue el comienzo de dos largos meses de incertidumbre, trabajo y recuperación. «La vida nos cambió de repente» confiesa. Así, su madre pasó de ser una persona totalmente funcional a alguien dependiente. «Su movilidad se vio reducida y fue un momento muy duro de asimilar», apunta.

Laura Palacios, nuera de la afectada, también estuvo presente durante el proceso de ingreso. «No fue solo asimilar la enfermedad y el cambio evidente que suponía, sino que también nos vimos envueltos en la necesidad de remodelar las infraestructuras de la casa», explica. Por ejemplo, el baño de León contaba con una bañera y, por motivos evidentes, era primordial transformarla a un plato de ducha antes de su regreso.

Complicaciones

«Nos apuraba mucho ver como pasaba el tiempo. La casa continuaba en obras y también tardamos en recibir el alta», revela Orzán. Ambos son conscientes de la realidad sanitaria del Archipiélago. Por esta razón, confiesa, les «agobiaba pensar que la cama estaba siendo ocupada y quizás había más gente que también la necesitaba».

Para más inri, la burocracia apareció de la nada. «Mi suegra se convirtió en una persona dependiente y teníamos que tramitar un montón de papeles que ni siquiera conocíamos», señala Palacios. Una realidad que comparten muchas personas a las que estos reveses les ha cambiado la vida por completo. Fue entonces cuando apareció su gran descubrimiento: Alba Siverio, una enfermera de la Unidad de Cuidados de Enfermería (UCCE).

Un refugio del caos

Ambos coinciden en que Siverio ha sido su refugio en medio del caos, tanto dentro como fuera del hospital. Y es que la UCCE tiene como objetivo acompañar y asesorar en cuidados a paciente y personas a su cargo. Sus servicios comienzan durante el periodo de ingreso hospitalario, pero también facilita el seguimiento de cuidados posteriores en Atención Domiciliaria.

«Nosotros estábamos muy perdidos y, antes de tecnicismos e instrucciones, necesitábamos amortiguar ese impacto emocional que se produce con el cambio de dinámicas», puntualiza Orzán. Siverio, que llegó para dar luz a la familia de León, se implicó muchísimo desde el primer momento. «La conocimos a las dos semanas de que sucediera el incidente y desde ese momento sentimos su cercanía. Nos orientaba, guiaba y respondía nuestras preguntas», detalla Palacios.

«Pasaba todos los días y eso nos permitió forjar un vínculo más íntimo con ella. Parecía que la conocíamos de toda la vida» Laura Palacios — Nuera de Carmen Rosa de León

«Calmó todas las dudas que teníamos y pasamos de estar solos a sentir un apoyo, tanto para mi madre como para nosotros», expone Orzán. Y admite que fue en ese preciso instante cuando dejó de estar perdido y las cosas comenzaron a ponerse en orden.

Ambos familiares eran conscientes de que el médico no podía estar todo el día con ellos –dada la alta cantidad de trabajo–, pero sí les sorprendió que Siverio siempre tuviera un hueco para atenderlos. «Pasaba todos los días y eso nos permitió forjar un vínculo más íntimo con ella. Parecía que la conocíamos de toda la vida», recuerda Palacios.

El apoyo fue más allá de los cuidados físicos. De León vive en un tercero sin ascensor y, por su situación actual, necesita una silla para su movilidad. «Fue ella quien nos explicó como podíamos conseguirla y nos aclaró cualquier trámite que teníamos pendiente», agrega.

Equipo de la UCCE

La UCCE está situada en la planta menos uno del edificio de hospitalización del HUC y su equipo está compuesto por dos enfermeras de enlace de la Gerencia de Atención Primaria –Alba Siverio y Yeiza Reyes– y dos del centro –Laura Barrera y Gloria Ramayo. La novedad de este servicio radica en la coordinación entre ambas áreas. Sin embargo, a la hora de realizar el trabajo no existe distinción porque, tal y como explica Barrera, trabajan todas en equipo por un objetivo común: garantizar el mejor de los cuidados para el paciente.

Las cuatro se encargan de realizar valoraciones a pie de cama. «Recibimos avisos de los enfermeros de enlace de los centros de salud o de los supervisores de las plantas de especialización cuando detectan un paciente que pueda necesitar acompañamiento u orientación para cuando regrese a casa», explica Barrera. La valoración integral no solo abarca los cuidados, sino que también recoge cualquier necesidad. «Nos han consultado dudas de todo tipo como, por ejemplo, recomendaciones nutricionales», añade Reyes. Así, consiguen localizar en que áreas necesitan más soporte los cuidadores.

Apoyo

Además, la unidad cuenta con el apoyo de más de 40 enfermeros de enlace para garantizar la continuidad de cuidados una vez que el paciente recibe el alta hospitalaria. «Nosotras avisamos a los enfermeros de enlace cuando se le va a dar el alta al paciente, para que puedan organizarse con tiempo y preparar el siguiente paso», cuenta Reyes. Y es que en los días posteriores al alta, el enfermero que le corresponde a cada paciente, según la zona, planea una visita a su domicilio. «Ellos se aseguran de que cada núcleo ponga en práctica lo aprendido en el hospital y también se encargan de que todas las necesidades queden cubiertas», añade.

La unidad garantiza la continuidad de los cuidados y la cobertura de las necesidades de pacientes y cuidadores. Pero, además, permite evitar ingresos en urgencias por dudas o consultas sencillas –que acaban siendo más perjudiciales para el enfermo– y reforzar el apoyo de los cuidadores. «Les damos seguridad para que sepan que no están solos, y así nos aseguramos que la calidad asistencial de cada paciente está garantizada», señala Barrera.

Perfiles de pacientes

Sus servicios se centran en la atención a varios perfiles: personas mayores que mantienen una cierta independencia pero necesitan soporte de los cuidadores –para que la dependencia no vaya a más– y pacientes que requieren de apoyo para cubrir sus necesidades básicas.

Desde su puesta en marcha hace seis meses, concretamente a inicios de noviembre del año pasado, la UCCE ha atendido a 632 pacientes. «Nuestro objetivo es alcanzar los 900 en diciembre y continuar creciendo», confiesa Nicolás Bello, coordinador del equipo de enfermería de enlace. Para él, la unidad es solo la punta del iceberg de un trabajo de mucho tiempo.

Valoración

Y es que ahora comenzarán con las encuestas de satisfacción para valorar el servicio prestado en este primer semestre de actividad. Y mejorar lo que sea necesario. Aunque solo atendiendo al testimonio de Orzán y Palacios, la valoración es bastante positiva. «Nuestro equipo está compuesto por grandes profesionales, pero también por personas con capacidades distintivas y con una predisposición natural» , revela Bello. Algo con lo que coinciden Orzán y Palacios.

Ellos al principio no terminaban de comprender el concepto de lo que era la UCCE. «Estabamos muy aturdidos por lo que era la enfermedad», confiesa Palacios. «Pero luego empezamos a ver que la enfermera desempeñaba un papel distinto al habitual y se convirtió en un servicio esencial», agrega. Tanto para ellos como para la hermana de Orzán –que también es cuidadora de León–.

Situación actual

Carmen Rosa de León continúa siendo la misma forofa del Tenerife con la que comenzaron estas líneas, solo que con cambios en su rutina. A pesar de todo, su personalidad irradiante continúa intacta. «Ella siempre muestra una actitud positiva», expone su hijo. De hecho, esta abonada del Tenerife está deseando volver a los partidos. «Es muy optimista y si por ella fuera, ya estaría en el estadio», aclara Orán. Aunque quizás eso tenga que esperar un poco más hasta su recuperación total. «Aún estamos practicando ejercicios en casa para evitar la pérdida de movilidad, y ya vemos pequeños avances», señala Palacios.

Ahora, la familia espera a que su enfermera de enlace correspondiente –que había sido sustituida–regrese de vacaciones para continuar con el seguimiento de los cuidados. Y entre todos, lograr que Carmen Rosa De León recupere lo antes posible ese espíritu joven tan característico. Pues pese a la dureza en sí misma de la enfermedad, Orán y Palacios solo tienen palabras bonitas para describir el trato recibido por el personal sanitario. «Estamos muy agradecidos por como se han comportado con nosotros. De verdad que sus servicios han marcado la diferencia y han hecho de este proceso tan duro algo más llevadero», concluye Orzán. Un hecho que da sentido a la existencia y razón de ser de esta Unidad de Continuidad de Cuidados.