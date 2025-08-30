Si tu empresa te dice cuándo irte de vacaciones, esto te interesa

El descanso anual es uno de los derechos más valorados por cualquier trabajador. Sin embargo, alrededor de las vacaciones circulan todavía mitos y prácticas empresariales que no siempre se ajustan a lo que marca la ley.

Muchas personas, por desconocimiento, aceptan imposiciones que en realidad vulneran sus derechos laborales. El abogado laboralista Juan Manuel Lorente lo deja claro: las vacaciones no son un favor de la empresa, sino un derecho que debe negociarse en igualdad.

Qué dice la ley

Aunque pueda parecer razonable, la idea de que la empresa te imponga la mitad de tus vacaciones y que tú elijas la otra mitad no está respaldada por la ley.

En primer lugar, subraya Lorente que el Estatuto de los Trabajadores es claro: el artículo 38 establece que el periodo vacacional se fija de común acuerdo entre empresa y trabajador.

Nada en la normativa dice que la empresa pueda asignarte la mitad de tus vacaciones sin tu consentimiento.

Otras creencias erróneas

Lorente advierte de que todavía existen muchas creencias equivocadas en torno a las vacaciones. Una de las más extendidas es pensar que los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a menos días de descanso.

Esto es falso: todos los empleados, con independencia de su jornada, disfrutan de 30 días naturales de vacaciones al año. Lo único que varía en estos casos es la retribución, que se ajusta de forma proporcional al salario, pero nunca los días de descanso.

Otro error frecuente es creer que la empresa puede decidir de manera unilateral en qué fechas deben tomarse las vacaciones. La ley solo permite esto cuando existe acuerdo entre las partes o cuando está establecido de forma expresa en el convenio colectivo. Si no se da ninguna de esas condiciones, esa imposición es nula y no tiene validez legal.

Plazos

En caso de que la empresa incumpla esta norma e imponga de forma unilateral las vacaciones, el trabajador puede reaccionar. Lorente recuerda que el plazo para actuar es de 20 días hábiles desde que se recibe la comunicación.

La reclamación se presenta directamente en el Juzgado de lo Social, sin necesidad de acudir antes a un acto de conciliación, y el procedimiento es rápido y preferente, precisamente porque afecta a un derecho básico del trabajador.

Las vacaciones son un derecho irrenunciable. Ni la fórmula “mitad impuesta, mitad elegida” ni la reducción según jornada parcial tienen respaldo legal. Si tu empresa no negocia contigo y te impone fechas, estás en tu derecho de actuar. La ley está de tu lado, y los tribunales lo saben.