Qué cubre, cómo pedirla y cuándo acaba: así es la beca universitaria más esperada de Canarias

El verano se acerca a su fin y, con él, también llega el momento de preparar el nuevo curso académico. Para muchos estudiantes universitarios, la vuelta a las aulas implica mucho más que libros y horarios: significa cuadrar presupuestos, afrontar gastos de matrícula, transporte o residencia y, en muchos casos, asumir un esfuerzo económico difícil de sostener sin apoyo.

Conscientes de esa realidad, el Gobierno de Canarias ha abierto ya la convocatoria de su beca universitaria para estudios de grado y máster. El plazo de solicitud, que se tramita exclusivamente a través de la sede electrónica, finaliza el 11 de septiembre.

“Ya salió la beca del Gobierno de Canarias para universitarios de grado y máster. Tenemos hasta el 11 de septiembre para solicitarla, todo a través de la sede electrónica”, recuerdan desde la @administrativa_canaria.

¿Qué cubre la beca?

Estas ayudas están diseñadas para aliviar los principales gastos que supone cursar estudios universitarios dentro y fuera del archipiélago. Según la convocatoria, los beneficiarios podrán obtener cobertura en:

Matrícula : importe de los créditos matriculados en universidades públicas.

: importe de los créditos matriculados en universidades públicas. Renta : hasta 1.700 euros en función del umbral familiar.

: hasta 1.700 euros en función del umbral familiar. Residencia : 2.700 euros para quienes se desplacen fuera de su isla para estudiar.

: 2.700 euros para quienes se desplacen fuera de su isla para estudiar. Transporte : ayudas adicionales para cubrir desplazamientos aéreos o marítimos.

: ayudas adicionales para cubrir desplazamientos aéreos o marítimos. Diversidad funcional : de 600 a 3.000 euros según el grado de discapacidad reconocido.

: de 600 a 3.000 euros según el grado de discapacidad reconocido. Excelencia académica: cuantías extra de entre 75 y 200 euros para quienes acrediten un rendimiento sobresaliente.

Excelencia del rendimiento académico en el Gobierno de Canarias / LP/DLP

Excelencia académica para otras ramas, según el Gobierno de Canarias / LP/DLP

Además, la convocatoria contempla a los estudiantes que participan en programas de movilidad como SICUE o Erasmus+, garantizando que quienes salgan al extranjero o a otras universidades españolas puedan acceder a estas becas.

Los requisitos

No basta con presentar la solicitud, ya que hay condiciones estrictas para conservar la beca. “Es muy importante tener en cuenta que estas ayudas se deben devolver si se incumplen ciertos requisitos”, advierten los gestores de las ayudas.

Entre las causas de devolución destacan:

Anular la matrícula o darse de baja en la universidad.

en la universidad. No superar entre el 40 % y el 50 % de los créditos matriculados, según el grado cursado.

según el grado cursado. Percibir otra beca incompatible durante el mismo curso.

Por eso, insisten en que los solicitantes deben ser cuidadosos: “Mucho cuidado con las becas que pedimos, porque si no cumplimos con lo exigido, habrá que devolverlas”.

¿Cómo solicitarlas paso a paso?

El procedimiento es 100 % online a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Para hacerlo de forma correcta, se recomienda:

Revisar los requisitos y documentación necesaria.

Rellenar el formulario en la sede electrónica.

en la sede electrónica. Aportar los documentos según la situación personal (renta, residencia, discapacidad…).

según la situación personal (renta, residencia, discapacidad…). Guardar el justificante generado.

generado. Estar pendiente de la notificación provisional para, en caso necesario, presentar alegaciones en un plazo de 10 días hábiles.

Inversión en futuro

Se trata de una apuesta por los jóvenes canarios, por facilitar que puedan estudiar en condiciones dignas, con apoyos que van más allá de la matrícula y que alcanzan aspectos clave como el transporte interinsular o la residencia fuera de la isla”, señalan fuentes de la Consejería.

En paralelo, la ayuda también premia la excelencia académica, un estímulo para aquellos estudiantes que mantienen un rendimiento sobresaliente durante sus estudios.

El 11 de septiembre es la fecha límite para presentar la solicitud. Quienes no lo hagan dentro del plazo quedarán automáticamente fuera, por lo que el Gobierno anima a no dejarlo para el último momento.

Estas becas se suman a las estatales que convoca el Ministerio de Educación, pero con la particularidad que están diseñadas para responder a la realidad insular, donde los desplazamientos interislas o la residencia en otra isla suponen gastos extra que muchas familias no pueden asumir. Puedes consultar más información en este enlace.