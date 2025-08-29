Una red pionera en Canarias facilita la donación de sangre entre perros

Donodi es una red solidaria pionera en Canarias que facilita la donación de sangre entre mascotas, tanto en perros como en gatos. Se trata de una iniciativa que conecta a dueños de animales dispuestos a donar sangre –siempre de manera altruista– con otros que necesiten el servicio de forma urgente. El proyecto surgió del amor incondicional de la impulsora del proyecto, Elsa García, por su mascota. Aunque también de la urgencia y la necesidad.

Hace poco más de tres meses, García decidió adoptar a Odi, un yorkshire terrier de seis años que vivía abandonado en una azotea. La adopción fue un momento feliz. De hecho, para García fue una de las mejores decisiones de su vida. «Llenó la casa de alegría y nuestra idea era darle una vida mejor de la que le habían ofrecido», confiesa. Pero a la semana de su adopción, la situación se complicó. El pequeño ingirió por accidente un pedazo de chocolate y tuvo que permanecer dos semanas ingresado en una clínica veterinaria, con idas y venidas. De hecho, necesitó varias transfusiones urgentes – dos concretamente–.

Complicaciones en el proceso

La primera sí se pudo realizar gracias al plasma procedente de los bancos, pero la segunda no. «Necesitaba que la sangre fuese compatible con la de Odi», explica García, que de la noche a la mañana se vio envuelta en una auténtica pesadilla. «De repente tenía que encontrar un perro que pesara más de 30 kilos, que su dueño estuviera dispuesto a donar y que tuviera el mismo grupo sanguíneo que Odi», recuerda. Así, lo que comenzó como una búsqueda inocente se convirtió en una auténtica «odisea».

García llamó a varias clínicas veterinarias para ver si conocían a algún perro con esas características. También contactó con personas cercanas que tenían mascotas grandes. E incluso participó en varios grupos de redes sociales para hacerse eco de su situación. Fue un proceso duro y angustiante porque, según cuenta, se sentía sola y con muy pocas respuestas. «Y a eso súmale el miedo y dolor por lo que le podía pasar a Odie», detalla. Al final Odie consiguió un donante. Y fue entonces cuando pensó: ¿Por qué no existe un lugar que permitiera encontrar a gente dispuesta a ayudar?

Inicio de la red

Así es como asentó la primera piedra de lo que hoy es Donodi. Pese a que Odi no logró recuperarse, su paso marcó un antes y un después en su familia adoptiva. «Dejo una huella imborrable y ahora es nuestra tarea hacer que esta red funcione», señala García. El proyecto, dirigido a perros y gatos, apenas cuenta con una semana de vida. «Comenzamos a preparar la red hace un par de meses y justo la semana pasada empezó a estar operativa la página web», explica.

El primer paso para participar en el proyecto es crear una cuenta y registrar cada mascota como donante. Si, por el contrario, la intención es recibir el servicio, el registro se llevará a cabo con este fin. La propia red será quien se encargue de poner en contacto a donantes y receptores cercanos –según la urgencia, especie y tipo de sangre–, asegurándose siempre de que se cumplan los requisitos.

Requisitos para donar

La presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Fernández, recuerda que lo principal es que cada animal donante esté sano. «Para que un perro pueda ser donante necesita pesar más de 20 kilos y tener su control sanitario al día–vacunas, desparasitación y tratamiento contra filaria–, señala».

En el caso de los gatos, el proceso es más complejo. «Debe pesar más de cinco kilos, estar vacunado, desparasitado y sano», enumera. Pero además, su dueño debe estar dispuesto a sedarlo para el proceso de donación. «Es muy difícil que los gatos se estén quietos en el proceso de extracción de la sangre, por eso es necesario recurrir a la sedación», agrega.

Intervención quirúrgica a un perro en la clínica ‘Visión Veterinaria’. / Carsten W. Lauritsen

Los perros cuentan con dos tipos de grupos sanguíneos, pero los gatos tienen hasta siete. «Para una primera operación de perro se puede usar sangre de cualquier tipo, pero ya para la segunda es necesario que sea compatible», matiza la veterinaria. Y agrega que, aunque no es una situación habitual –la extracción de sangre–, tampoco resulta excepcional.

Supervisión profesional

García no es veterinaria, pero la intención de Donodi es que la donación de sangre esté siempre supervisada y coordinada por un profesional. «La gestión y el encuentro se acuerdan entre ambas partes y junto al veterinario de confianza, se realiza la donación de forma segura», aclara García. De este modo, el proceso técnico y sanitario correrá siempre a cargo de un profesional tal y como recomienda Fernández. «Nuestra labor principal es amenizar y ayudar en el proceso de búsqueda de un donante», agrega García.

Fernández recuerda que en Canarias no hay bancos de sangre para animales. «Los centros cuentan con sus propios perros donantes para garantizar que el servicio siempre está cubierto», cuenta. Sin embargo, Donodi se presenta como una ayuda añadida para quienes se encargan de suplir esta carencia del sector, además de para aquellos casos más complejos o con particularidades concretas. Pero sobre todo, para preservar la memoria del motor de la red, Odi.