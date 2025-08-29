Cinco meses de 'baby boom' animal: Loro Parque da la bienvenida a 16 crías este año

Loro Parque ha dado la bienvenida a una nueva cría hembra de delfín mular, un acontecimiento que se suma a un 2025 marcado por un baby boom animal. Con esta llegada, ya son 16 los nacimientos registrados en las instalaciones en tal solo cinco meses: dos tamarinos león dorado, una orca, tres lémures, un perezoso, un león marino, tres tiburones guitarra, cuatro capibaras y, ahora, un delfín.

La recién nacida permanece junto a su madre, Luna, bajo el cuidado del equipo de cuidadores y veterinarios de la Embajada Animal. Para favorecer su desarrollo natural, ambas comparten la piscina médica, la segunda más grande del delfinario, donde tienen la posibilidad de nadar juntas sin distracciones. Esto permite mejorar la alimentación y reforzar el vínculo.

"Estamos viendo cómo la vida se abre camino en nuestra Embajada Animal, lo que nos llena de alegría y pone de relieve el excelente trabajo de nuestros profesionales", subrayó el presidente del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling.

En la misma línea, el director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia, destacó que la reproducción en los zoológicos es una "herramienta esencial para la conservación de las especies amenazadas". Aunque el delfín mular no está globalmente amenazado, Almunia recordó que el conocimiento científico que aporta "es clave y será decisivo para salvar a otras especies de delfín que están en peligro crítico".

Una oleada de nacimientos

El baby boom comenzó el 20 de marzo con dos crías de tamarino león dorado, una especie emblemática y en grave peligro de extinción. Sus padres, que llegaron al parque en 2023 y 2024, forman parte de un programa de cría coordinado con instituciones zoológicas y organizaciones de conservación. Este programa busca asegurar la diversidad genética y facilitar la futura reintroducción en su hábitat natural como son los bosques atlánticos de Brasil.

Tan solo 11 días después, el 31 de marzo, Morgan dio a luz a su cría, bautizada como Teno tras una votación en redes sociales. Debido a que estos cetáceos nacen con un sistema inmunológico inmaduro, los cuidadores realizaron un seguimiento exhaustivo durante sus primeros meses de vida, una etapa en la que la leche materna es vital para su supervivencia.

En primavera llegaron nuevos alumbramientos. El 16 de mayo se anunció la llegada de tres lémures de cola anillada, una especie en peligro de extinción y que está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Dos de ellas nacieron en abril y otra en marzo.

Al mes siguiente, en junio, se confirmó el nacimiento de una cría de perezoso de dos dedos, añadiendo así una especie más al baby boom. La madre del nuevo ejemplar, Pauline, llegó a Loro Parque en 2021 desde el zoológico de Schönbrunn en Viena y forma parte del Programa Exsitu (EPP) de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). El programa tiene como objetivo el mantenimiento saludable y sostenible de sus poblaciones en peligro de extinción e involucra a 500 especies. El nacimiento representa un éxito cooperativo de reproducción y de unión entre instituciones zoológicas europeas.

El mes más prolífico

El verano trajo consigo el mayor número de alumbramientos. En tan solo un mes han nacido un león marino, tres tiburones guitarra y cuatro capibaras, a las que hay que sumar ahora la cría de delfín. El primero en llegar fue Ozzy, un macho de león marino californiano cuyo nombre también fue elegido a través de redes sociales. Esta especie afronta desafíos como la sobrepesca, la degradación costera o el cambio climático, por lo que el nacimiento supone una oportunidad para concienciar sobre la protección del entorno marino.

El 4 de agosto se unieron a la familia cuatro capibaras, en un parto singular porque en nacimientos anteriores solo se habían registrado dos crías por camada. Estos animales, al igual que los leones marinos, no se encuentran en peligro de extinción, pero sí están clasificados como especie de Protección Menor por la UICN.

Loro Parque considera esencial su conservación en el zoológico ya que la pérdida de hábitat, la caza furtiva o la contaminación de ecosistemas acuáticos pueden alterar rápidamente el equilibrio de sus poblaciones. Por eso, reproducirlas bajo condiciones controladas y en entornos diseñados para su bienestar contribuye significativamente a su protección futura.

El parque registró el 27 de agosto un hito histórico: el nacimiento de tres ejemplares de tiburón guitarra. Son los primeros de la especie en Loro Parque y un hito de la Embajada Animal en la conservación de especies marinas. Están catalogados como críticamente amenazados por la UICN, estos animales se reproducen muy lentamente, lo que dificulta la recuperación de sus poblaciones. Su reproducción bajo condiciones controladas representa un hito para la conservación marina.