El actor William Levy revela lo que vio una noche en el Teide: "Una luz se movía y lanzaba flashes en el cielo"

El Teide siempre ha sido un lugar de avistamientos paranormales durante la noche, y una de las últimas personas que ha sentido esta experiencia ha sido el actor William Levy. El cubano reveló en una entrevista en la Cadena Cope lo que sintió durante

Mientras filmaba escenas nocturnas en el Parque Nacional del Teide, Levy aseguró haber presenciado extrañas luces en el cielo que, según describió, "parecían moverse y emitir destellos de manera inexplicable".

Este lugar es uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica, lo que ha alimentado durante décadas testimonios sobre fenómenos extraños y supuestos avistamientos.

"Vi una estrella que se movía y lanzaba flashes"

Levy relató que su experiencia comenzó una noche de rodaje, cuando observó una luz en el cielo que "se movía a un lado y luego al otro, lanzando flashes de luz". Al principio pensó que nadie le creería: "Entré a maquillaje y les dije lo que vi. Me miraron con una cara… pensé que iban a creer que estaba loco, así que me quedé callado".

La historia no terminó ahí, porque en una nueva madrugada de grabación, el actor decidió ir con parte del equipo del rodaje al mirador donde vio esa rara situación. "Éramos seis personas y vimos lo mismo, la luz moviéndose a la derecha, a la izquierda y lanzando destellos", contó el actor. El grupo le decía que parecía "estar conectado con alguien más allá".

Además, uno de los momentos más impactantes fue cuando en la radio que llevaban, que era parte del atrezo, "empezó a sonar un pipí, pipí".

Un fenómeno recurrente en el Teide

El experto en este tipo de fenómenos, Javier Sierra, recordaba que la zona del Teide ha sido protagonista de numerosos avistamientos y de congregar a miles de personas para verlos. Una de las más importantes sucedió el 8 de junio de 1987, cuando más de 40.000 personas se reunieron en las Cañadas del Teide durante una convocatoria de Radio Nacional de España para observar el cielo, donde muchos aseguraron haber visto un objeto que se desplazaba en zigzag y emitía un potente flash antes de desaparecer.

La experiencia paranormal de William Levy se suma a la larga lista de anécdotas sobre fenómenos extraños en Canarias, un territorio único para la observación astronómica pero también cargado de mitos y leyendas.