De Quevedo a Clipper: así es el "starter pack de cómo ser canario", según este influencer

Los canarios tenemos una identidad única que nos define. Más allá de los tópicos, las islas tienen su propio 'starter pack', como ha explicado el creador de contenido Samugrvt. A más de uno seguro que le suenan estas cosas de las que habla este influencer.

Un starter pack es un concepto que se ha popularizado y se utiliza para describir un conjunto de elementos que representan a una persona, grupo o identidad cultural. Generalmente, se presenta en memes o listas que incluyen objetos, frases, estilos de vida o hábitos que permiten identificar a alguien con rapidez.

En el caso de Canarias, el starter pack, el creador de contenido usa una recopilación de símbolos cotidianos que están en el imaginario y en el sentimiento de pertenencia de cualquier persona de las islas.

"Tu cantante favorito ya no es Bad Bunny"

Con humor, el influencer enumera aquellos elementos que marcan la diferencia entre un isleño y el resto de españoles, desde la música hasta expresiones del día a día.

Samugrvt destaca que la identidad canaria no se entiende sin sus referentes musicales: "Tu cantante favorito no es Bad Bunny. Tu cantante favorito ahora es Quevedo o Cruz Cafuné, me vale también Abhir Hathi o La Pantera". De esta manera, se reivindica el auge de artistas locales que han alcanzado proyección internacional en los últimos años.

El Clipper, símbolo compartido de Canarias

Otro de los puntos clave de su lista es el refresco más icónico de las islas: el Clipper de fresa. Samugrvt no dudó en señalarlo como un elemento imprescindible de la cultura canaria: "Tienen que beber Clipper. A mí me da igual que no te gusten las bebidas con gas o las fresas, pero aquí bebes Clipper si quieres tener el starter pack de canario".

Así es el starter pack de un canario según la IA / ChatGPT

Este refresco, fabricado en Canarias desde 1956, se ha convertido en un producto de culto y en un emblema de la identidad isleña. Según datos de la propia compañía, se consumen millones de litros al año únicamente en el Archipiélago, donde se mantiene como la bebida local por excelencia frente a marcas multinacionales.

Expresiones y forma de hablar: la seña de identidad

Además de la música y las costumbres gastronómicas, el influencer recordó que el lenguaje es otro de los elementos que definen al canario. Esto, que "es lo que nos une absolutamente a todos", es tener a alguien de la península que no pare de repetirte: "‘a ver, di mucho’, ‘a ver, di fleje’, ‘a ver, di muchacho’, ‘a ver, di ...’", El creador de contenido incidía en esto por la complicidad que generan las expresiones propias del Archipiélago.

La propuesta de Samugrvt no solo refleja el orgullo isleño, sino también cómo cualquier cosa cotidiana se convierte en un símbolo de identidad de toda Canarias.