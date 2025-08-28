Una pareja es detenida tras agredirse delante de su hijo menor en el barrio de Ofra

Un hombre y una mujer de 27 y 30 años de edad han sido detenidos por agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife como presuntos autores de dos delitos de agresión. El varón, como presunto autor de un delito de violencia machista y la mujer como presunta autora de un delito de lesiones en el ámbito familiar.

Las detenciones se produjeron el miércoles, sobre las 12:00 horas, cuando fue alertada la Policía Local de la capital tinerfeña para que se dirigieran a un domicilio situado en la calle Antracita, en el barrio de Ofra. Varios vecinos alertaban sobre un posible episodio de violencia machista entre un hombre y una mujer que habían sido pareja sentimental y que habían tenido un hijo en común.

Según fuentes consultadas, los hechos ocurrieron en presencia del hijo menor de la pareja. Tras disfrutar del periodo de vacaciones con el niño, el padre de este lo entregó a la madre en su domicilio cuando se originó una fuerte discusión por parte de la mujer hacia su expareja. Ella increpó al hombre y le insultó porque se mostraba en contra de que la nueva pareja de este tuviera contacto con su hijo o lo cuidara durante los periodos en los que su padre disfrutaba del régimen de visitas.

«En el momento en el que el padre del niño se agachó para darle un beso y despedirse de él, la mujer le dio un puñetazo en la cara», lo que le provocó una contusión y un gran hematoma en el ojo, según se corroboró posteriormente con el correspondiente parte médico. El hombre, tras ser agredido por su expareja, respondió al golpe con «dos cachetadas» aunque el parte médico refleja que «no se aprecian lesiones» en el rostro de la mujer.

En el servicio policial intervinieron dos dotaciones de la Policía Local de la capital tinerfeña tras recibir la alerta por la denuncia telefónica recibida por algunos vecinos del piso en el que se había producido la agresión. Una de las patrullas identificó y detuvo al hombre como presunto autor de un delito de violencia sobre la mujer. El hombre relató lo que había ocurrido a los agentes y se activó a otra patrulla para que intentara localizar a la mujer, que debía encontrarse en las inmediaciones. La madre del niño fue localizada en la Avenida Príncipes de España, en Ofra, y también fue detenida como presunta autora de un delito de agresión en el ámbito familiar.

Ambos fueron trasladados a un centro de salud donde fueron atendidos y se expidieron sendos partes de lesiones y se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial.