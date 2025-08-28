Entramos en una exclusiva villa diseñada por W Arquitectos

En el sur de Tenerife, frente a la silueta de La Gomera y el infinito azul del Atlántico, se levanta una villa que reinterpreta el lujo residencial. Diseñada por W Arquitectos, esta vivienda no es solo un proyecto arquitectónico, sino un manifiesto de cómo habitar en armonía con el paisaje.

Elegancia mediterránea y visión atemporal

Desde su fundación en 2014, W Arquitectos ha cultivado un estilo propio: elegante, mediterráneo y purista. El estudio, consolidado en Canarias como referente en viviendas de alto standing, trabaja con materiales nobles y una mirada contemporánea.

La villa encarna esta filosofía con dos protagonistas esenciales: el hormigón, que aporta solidez, y la madera, que suaviza los espacios con calidez. El resultado es un hogar atemporal, donde la fuerza estructural se equilibra con la sutileza artesanal y la luz natural se convierte en un elemento arquitectónico más.

Una vivienda concebida en cuatro niveles

La vivienda se desarrolla en cuatro plantas que responden a distintas facetas de la vida.

En el sótano, se ubican el garaje para dos vehículos, los cuartos de instalaciones y una lavandería equipada con electrodomésticos Miele. La funcionalidad se convierte aquí en lujo invisible: todo fluye con discreción y orden.

La fuerza estructural se equilibra con la sutileza artesanal y la luz / ED

La planta baja está destinada al descanso. Sus tres dormitorios cuentan con baño en suite y se abren a una terraza cubierta de 75 m², integrando privacidad, serenidad y conexión con el paisaje.

En la planta primera se despliega la vida social. Salón, comedor y cocina se proyectan al mar a través de ventanales de suelo a techo. Las puertas motorizadas de la firma Cortizo borran la frontera entre interior y exterior, extendiendo la vida hacia la terraza panorámica.

La experiencia culmina en el solárium de la cubierta, un espacio de 100 m² coronado por una piscina privada climatizada de 7 x 3 metros con frentes de vidrio, convirtiéndose en una atalaya íntima sobre el Atlántico.

El lujo en cada detalle

Más allá de la arquitectura, el verdadero lujo está en los detalles. La cocina Molteni & Dada, equipada con electrodomésticos Gaggenau, combina diseño italiano con precisión tecnológica.

Los armarios y vestidores, también de Molteni & Dada, convierten el almacenamiento en arte.

Una vivienda en armonía con el paisaje. / ED

Los suelos de Living Ceramics aportan continuidad y modernidad, mientras que los baños –equipados con piezas de Duravit, lavamanos escultóricos modelo Antonio Lupi e inodoros Starck– reinterpretan el ritual diario como una experiencia de bienestar.

La domótica de última generación KNX de Jung permite controlar la iluminación, la climatización, el sonido y el hilo musical desde cualquier dispositivo. Cada detalle contribuye a una experiencia doméstica sofisticada y personalizada.

El interior dialoga con la naturaleza

La villa se abre al mar, pero también crea un universo íntimo hacia dentro. Un patio interior con jardín vertical aporta frescor visual y acústico, convirtiéndose en un icono de diseño biofílico. Musgo y vegetación tapizan sus paredes, conectando el espacio doméstico con la naturaleza en estado puro.

Transparencia y protección

Los cerramientos y ventanales de aluminio anodizado en negro, con doble acristalamiento Termoglass, garantizan aislamiento y eficiencia energética. Las barandillas de vidrio y la pérgola bioclimática Saxun permiten disfrutar de los exteriores durante todo el año.

Los baños de diseño combinan la madera con piezas sofisticadas / ED

Lamas motorizadas de roble aportan sombra y movimiento, transformando la fachada según la luz.

Seguridad y tecnología integrada

La seguridad se ha diseñado con el mismo cuidado que la estética. La puerta de acceso Dierre es acorazada y resistente al fuego, mientras que el garaje cuenta con sectorización contra incendios y apertura motorizada.

Un ascensor conecta las cuatro plantas con acabados de alta gama, integrándose en el interiorismo con discreción. Cada elemento responde a la idea de que el lujo también significa tranquilidad.

Estilo de vida frente al océano

Vivir aquí es habitar en el horizonte. Despertar con el rumor de las olas, dejar que la brisa marina atraviese el salón o contemplar la puesta de sol desde la piscina son experiencias cotidianas que redefinen el lujo.

Más que un conjunto de calidades técnicas, esta villa propone una filosofía de vida: detener el tiempo, disfrutar de la luz cambiante, vivir en contacto permanente con el entorno.

La arquitectura se convierte en marco para la vida, intensificando cada instante.

El sello de W Arquitectos

El proyecto refleja la identidad de W Arquitectos, un estudio canario con vocación internacional que ha sabido proyectar desde el Atlántico una arquitectura mediterránea, purista y elegante donde cada vivienda es un traje a medida.

Con un equipo multidisciplinar y colaboraciones con estudios internacionales, W Arquitectos demuestra que el verdadero lujo no está en la ostentación, sino en la sencillez refinada de espacios honestos y atemporales.

Un icono contemporáneo

Esta villa no es solo una vivienda, sino un icono del nuevo lujo residencial: sostenible en su planteamiento, abierta a la luz y respetuosa con el paisaje.

En un mundo acelerado, invita a detenerse y vivir lo esencial.

Porque, como entienden en W Arquitectos, el lujo auténtico no está en lo que se posee, sino en cómo se habita el espacio y se vive el horizonte.