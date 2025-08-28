Tan solo el 35% de los alumnos de Canarias recibe ayudas para libros y material didáctico

Tan solo el 35% de los alumnos que cursan enseñanzas obligatorias en Canarias se beneficia de las ayudas para libros y material escolar que ofrece el Gobierno autonómico. En concreto, se trata de 67.812 estudiantes de los 193.746 que se encuentran en los niveles educativos que recoge esta línea de subvenciones. Esta cantidad se encuentra muy lejos del casi 76% de media estatal que sí recibe esta contribución para la adquisición y acceso a libros de textos, ya sea a través de sistemas de préstamo o ayudas directas.

El libro educativo en España. Curso 2025/2026 de la Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) recoge los datos de las diferentes comunidades autónomas y concluye que, de los 4,9 millones de alumnos que cursan Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP) Básica en España, 3,7 millones reciben algún tipo de ayuda, ya sea total o parcial. Canarias es, de esta forma, la cuarta comunidad autónoma con menor porcentaje de alumnado beneficiado, por detrás de Valencia (9% de familias que se benefician de estas iniciativas), País Vasco (15%) y Asturias (30%).

El mapa elaborado por Anele. / El Día

A lo largo de los dos últimos cursos escolares, Canarias ha ido ajustando el umbral económico de las familias para que un mayor número de personas se puedan beneficiar de las ayudas para libros de texto y material didáctico. Hace dos años, el umbral se situaba en los 16.000 euros para que las familias pudieran optar a esta línea de subvenciones; sin embargo, en la actualidad se encuentra en los 18.000 euros para familias de entre dos y cuatro miembros, por lo que el número de potenciales beneficiarios ha aumentado. A lo largo de este tiempo, además, ha crecido la cantidad de dinero destinada a este capítulo, que ha crecido en más de dos millones cada año, hasta situarse en los actuales 5.308.371 euros.

El director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios de la Consejería de Educación, David Crego, avanza que el objetivo de la Consejería de Educación es continuar aumentando de forma paulatina el presupuesto de estas ayudas para llegar al máximo de familias posible. En la actualidad, estas subvenciones son posibles gracias a los fondos combinados del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Educación. Sin embargo, el montante del Gobierno central es estable y se recibe de manera plurianual, por lo que el aumento de las ayudas dependerá en cualquier caso del esfuerzo que haga el departamento que dirige el consejero Poli Suárez.

Descenso de beneficiados

El director general explica que el ligero descenso del número de beneficiarios en ese periodo se debe a que el número de estudiantes matriculados en el Archipiélago también ha disminuido. «A diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, los potenciales beneficiarios en Canarias son todos los alumnos que cursan Educación Obligatoria, es decir, desde el segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y también FP Básica».

En Canarias, el préstamo de libros de texto incluye las ayudas para estos recursos impresos y para el material didáctico digital. Cada centro educativo decide qué tipo de ayuda desea recibir y, en el caso de los libros físicos, estos pueden ser reutilizables o no reutilizables. Las ayudas en todos los casos oscilan entre 100 y 300 euros.

Préstamo

La reciente publicación de El libro educativo en España establece los diferentes sistemas de ayuda que posee cada comunidad autónoma. En el caso de Canarias, se trata de un método de préstamo y por eso se delega la gestión de la compra del material a los centros educativos. Estos préstamos tienen una duración de cinco años y, si a lo largo de ese tiempo el material se deteriora, la Consejería de Educación se compromete a reponerlo. Entre los aspectos a mejorar, el director general habla de la necesidad de apostar por la compra de libros en comercios de proximidad, una demanda que llega a la Consejería desde las asociaciones de libreros de las Islas.

Para optar a estas subvenciones, las familias interesadas han de presentar su solicitud de alta o renovación alrededor del mes de mayo cada año. De este modo, la Consejería de Educación asegura tener resueltas las peticiones durante el verano y que los centros dispongan de los fondos a comienzos del curso escolar, cada mes de septiembre.