Este será el primer festivo escolar Canarias
Las clases empezarán el 9 de septiembre, pero habrá que esperar algunos meses para disfrutar del prime festivo lectivo
Aún no han empezado las clases y ya hay quien está pensando en el primer festivo del curso académico. Y es normal, puesto que cuando están de vacaciones, muchos niños piensan en volver a las aulas para reencontrarse con sus amigos del colegio, pero, una vez en ellas, ya queremos disfrutar de algún día libre extra.
Este año, los primeros en volver a clase en Canarias son los alumnos de Infantil y Primaria, que lo harán el próximo martes 9 de septiembre. El resto comenzará de forma escalonada, según el tipo y nivel de estudios.
En esta ocasión, al menos en la isla de Tenerife, habrá que esperar algunos meses para poder disfrutar del primer festivo lectivo, que será el viernes 5 de diciembre (Día del Enseñante y del Estudiante), coincidiendo también con el primer gran puente del año.
Calendario escolar 2025-2026Calendario escolar 2025-2026
Festivos en fin de semana
Hay que tener en cuenta que este será el primer festivo en jornada lectiva, ya que antes habrá dos festivos nacionales más, el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), pero que caerán en domingo y sábado, respectivamente, por lo que, si no todos, la mayoría de los estudiantes estarán librando por el fin de semana.
Otras islas
Aunque en Tenerife haya que esperar hasta diciembre para disfrutar del primer festivo, no ocurrirá lo mismo en todas las islas.
Lanzarote y La Graciosa celebrará la primera festividad del año académico el 15 de septiembre (Nuestra Señora de los Volcanes), aunque ese día ni siquiera todo el alumnado estará de vuelta a las aulas. Mientras que en Fuerteventura será el 19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña) y en La Gomera, el primer festivo llegará el lunes 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe).
Vacaciones y festivos del curso 2025/2026
Vacaciones
- Del 22 de diciembre al 7 de enero. Vacaciones de Navidad.
- Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana Santa.
Festivos
- 12 de octubre. Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre. Todos los Santos.
- 5 de diciembre. Día del Enseñante y del Estudiante.
- 6 de diciembre. Día de la Constitución.
- 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción.
- 1 de mayo. Fiesta del Trabajo.
- 30 de mayo. Día de Canarias
***A estos festivos habría que añadir los insulares: 8 de septiembre (Gran Canaria), 15 de septiembre (Lanzarote y La Graciosa), 19 de septiembre (Fuerteventura), 6 de octubre (La Gomera) y 2 de febrero (Tenerife).
