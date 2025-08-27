Este será el primer festivo escolar Canarias

Aún no han empezado las clases y ya hay quien está pensando en el primer festivo del curso académico. Y es normal, puesto que cuando están de vacaciones, muchos niños piensan en volver a las aulas para reencontrarse con sus amigos del colegio, pero, una vez en ellas, ya queremos disfrutar de algún día libre extra.

Este año, los primeros en volver a clase en Canarias son los alumnos de Infantil y Primaria, que lo harán el próximo martes 9 de septiembre. El resto comenzará de forma escalonada, según el tipo y nivel de estudios.

En esta ocasión, al menos en la isla de Tenerife, habrá que esperar algunos meses para poder disfrutar del primer festivo lectivo, que será el viernes 5 de diciembre (Día del Enseñante y del Estudiante), coincidiendo también con el primer gran puente del año.

Calendario escolar 2025-2026 Calendario escolar 2025-2026

Festivos en fin de semana

Hay que tener en cuenta que este será el primer festivo en jornada lectiva, ya que antes habrá dos festivos nacionales más, el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), pero que caerán en domingo y sábado, respectivamente, por lo que, si no todos, la mayoría de los estudiantes estarán librando por el fin de semana.

Una alumna canaria a la entrada de su colegio. / María Pisaca

Otras islas

Aunque en Tenerife haya que esperar hasta diciembre para disfrutar del primer festivo, no ocurrirá lo mismo en todas las islas.

Lanzarote y La Graciosa celebrará la primera festividad del año académico el 15 de septiembre (Nuestra Señora de los Volcanes), aunque ese día ni siquiera todo el alumnado estará de vuelta a las aulas. Mientras que en Fuerteventura será el 19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña) y en La Gomera, el primer festivo llegará el lunes 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe).