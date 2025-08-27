Ni Javier Bardem ni Ignatius Farray: esta es la única persona nacida en Canarias en ganar el Emmy

Los Premios Emmy son, desde mediados del siglo XX, el gran escaparate de la excelencia televisiva. Nacidos en Estados Unidos en 1949, se han convertido en los galardones más reconocidos del medio, un equivalente a los Óscar en el cine o a los Grammy en la música.

Recientmente ha sido noticia la nominación del spot “Anti Scammer” en la categoría Commercial (Single Spot) – Spanish en el que participa la actriz tinerfeña Naira Hernández, si bien la candidatura es de la obra, no individual.

Ese matiz nos sirve para mirar con lupa el “quién es quién” canario en el universo Emmy y recordar que solo una persona nacida en las Islas ha ganado Emmys a título personal.

Los ejemplos más cercanos

Aunque no se le suela presentar como “canario”, Javier Bardem nació en Las Palmas de Gran Canaria y en 2025 logró sus primeras nominaciones a los Primetime Emmy como Actor de reparto en miniserie o TV movie por Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story (Netflix), serie en la que también ejercía como productor ejecutivo, nominada a Mejor serie limitada.

Antes de él hubo otro canario que estuvo muy cerca de haber ganado: el cómico Ignatius Farray. Su serie El fin de la comedia (T2) fue nominada a Mejor Comedia en los International Emmy 2018.

Si bien su candidatura es del programa y no al actor, sí se le puede considerar nominado porque la serie fue creada por el mismo junto a Miguel Esteban y Raúl Navarro.

Pese a ser considerada favorita, finalmente fue la producción israelí Nevsu la que se llevó el gato al agua.

La única canaria con Emmys

Solo hay una canaria que cuenta con tal distinción. Se trata de la periodista tinerfeña María Rozman, quien suma tres estatuillas Emmy y múltiples nominaciones por su trabajo en informativos y reportajes (Telemundo, Univision, CNN en Español) sobre pandillas salvadoreñas, boxeo o historia cultural.

Su trayectoria incluye roles de dirección de informativos en cadenas como Telemundo (Denver, Washington D.C.), CNN en Español, y ser corresponsal en Univision.

Además, fue entrevistadora del presidente de Estados Unidos Barack Obama en dos ocasiones (2012 y 2013), algo único para una periodista española.

Otra pudo haber ganado

Por otra parte, hubo otra canaria que pudo haber entrado en este selecto club. Se trata de la actriz Frances Ondiviela célebre actriz de telenovelas en América Latina. Su ausencia se explica en parte porque la categoría de Telenovela de los International Emmys nació en 2008, lo que imposibilitó que fueran nominadas algunas de sus mejores producciones.

Sí apareció en Diseñando tu amor, adaptación de la portuguesa Meu Amor, telenovela que ganó el International Emmy 2010 a Mejor Telenovela.

Cruzar los dedos

Ahora, en 2025, gracias a la nominacion de su spot Naira Hernández no solo se convierte en una de las caras canarias más presentes en el universo Emmy, sino en un símbolo de que cada vez más talentos isleños abren paso en escenarios internacionales.

¿Llegará a ganar? Eso solo lo sabremos cuando se celebre la gala que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre de 2025. Hasta entonces, su nominación ya es un triunfo: pone el foco en Canarias y demuestra que, con talento y esfuerzo, nuestras islas brillan en cualquier lugar.