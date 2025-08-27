La dispensación de fármacos en Canarias será más flexible para los evacuados durante las emergencias

La dispensación de fármacos se flexibilizará para las personas evacuadas durante las emergencias que ocurran en Canarias. De esta manera, el tiempo que se prolongue una crisis volcánica, un temporal o un incendio, quienes se vean obligados a desplazarse de sus hogares –y hayan dejado atrás sus medicinas– podrán encontrar en las farmacias más cercanas al lugar de la emergencia un centro logístico de referencia al que recurrir para poder conseguir sus medicinas.

Será una de las medidas que contemple la próxima actualización Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), en la que se pretende incluir por primera vez a la red de 773 farmacias del Archipiélago como uno de los organismos clave para afrontar las emergencias.

Esto supondrá dotarlesde un protocolo de actuación específico con respecto a la población. En concreto, se pretende reconvertir a las boticas en bases logísticas de medicamentos para dar cobertura sanitaria a las personas más vulnerables. Así, durante erupciones, temporales o incendios, los desplazados podrán disponer siempre de sus medicamentos –sin necesidad de esperar a la fecha de dispensación establecida por el Servicio Canario de la Salud (SCS)–. Un servicio que ha mostrado ser necesario para aquellos con alguna patología crónica o que requieran un tratamiento específico.

Un trabajo conjunto

Esta iniciativa, que surge de la colaboración entre los Colegios de Farmacéuticos de ambas provincias y la Consejería de Política Territorial de Canarias, tendrá su primer piloto el 22 de septiembre, durante el simulacro de evacuación por emergencia volcánica que se va a realizar en Garachico.

«Las tres farmacias del municipio serán las primeras en adoptar esta medida», adelanta Carlos Díaz, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, que explica que durante este próximo mes trabajarán para desarrollar los protocolos de actuación y el plan de colaboración con las cooperativas. La idea es que, tras este primer contacto con la Protección Civil, las 773 farmacias isleñas se integren en el Plateca con estos protocolos de asistencia a la ciudadanía y desarrollen, en paralelo, guías de actuación para los trabajadores también en caso de emergencia.

«Es un trabajo conjunto muy ambicioso para tratar de dar cobertura a la población desde diferentes aspectos, desde informativo hasta recomendaciones, pasando, por supuesto, por dar cobertura sobre medicamentos a personas en tratamiento, desde crónicos hasta enfermos con tratamientos puntuales pero necesarios para su calidad de vida», resume el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria.

Propuesta: centros de referencia

La propuesta de las farmacias –que han estado trabajando en los últimos meses junto a la Consejería de Política Territorial– llega después de la erupción de La Palma, donde se pudo comprobar las carencias que existían en torno a este servicio durante las emergencias.

«Nos dimos cuenta de que los afectados salían de sus casas con lo puesto y muchos se dejaban atrás las medicinas», explica Díaz, que insiste que el problema se genera especialmente en aquellos que tienen una enfermedad grave o medicación de por vida, como la diabetes o cardiopatías. «En esos momentos, aunque fueran a otra farmacia a comprarlos de nuevo, en su ficha aparecía que ya los habían retirado, con lo que tenían que esperar a la renovación», explica Díaz.

Medicamentos a mano

Con este nuevo protocolo, las farmacias tendrán más libertad para dar cobertura completa a los pacientes. «Podremos suministrar los medicamentos más perentorios en los centros de evacuación y así, también, acercar la farmacia a ellos», insiste Díaz, que defiende que los profesionales «conocen a sus pacientes más cercanos» y, por eso, están más al día de sus necesidades más inmediatas. Estas farmacias también tendrán prioridad de cara al reparto de medicamentos por parte de las cooperativas para tener «siempre disponibilidad».

«Todo se basa en que somos los profesionales con mayor red sanitaria sobre el territorio», recalca el Colegio de Las Palmas.

En caso de que la farmacia quede inhabilitada a consecuencia del fenómeno extremo, el protocolo también contemplará la creación de un centro logístico de emergencias en el que dispensar los fármacos.

Además, la propuesta va más allá de las situaciones de emergencia, pues también implica la colocación de desfibriladores exteriores en todas las farmacias para atender rápidamente a quién lo necesite, salvando vidas o evitando daños cerebrales.