Asciende a 22 la cifra de afectados por el brote de salmonela

El brote de salmonela que se originó la semana pasada en el servicio de Cocina del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) ya ha afectado a 22 personas. Así lo confirmaron este miércoles desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Del total de aquejados, cuatro son pacientes adultos del Materno, ocho del Hospital Insular y 10 del centro polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I, pues este último es abastecido por la cocina del Insular-Materno. De estas 22 personas, cuatro ya han recibido el alta hospitalaria y otras 14 el alta epidemiológica por haber superado la toxiinfección. Ahora bien, estas últimas continúan ingresadas por su patología de base. Las cuatro restantes permanecen en aislamiento -dos en el Insular y dos en el hospital polivalente-.

Del total de aquejados, cuatro son pacientes adultos del Materno, ocho del Hospital Insular y 10 del centro polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I, pues este último es abastecido por la cocina del Insular-Materno. De estas 22 personas, cuatro ya han recibido el alta hospitalaria y otras 14 el alta epidemiológica por haber superado la toxiinfección. Ahora bien, estas últimas continúan ingresadas por su patología de base. Las cuatro restantes permanecen en aislamiento -dos en el Insular y dos en el hospital polivalente-.

Por ahora, sigue sin conocerse el agente que causó el foco. "Hemos recogido muestras ambientales de las superficies en las que se preparan los alimentos y de la comida que consumieron los pacientes, ya que por protocolo debe congelarse durante una semana. De momento, todos los resultados son negativos", informó la doctora Guadalupe Alemán, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el citado complejo grancanario. El estudio sigue abierto y la previsión es poder conocer las conclusiones de todos los análisis que se están llevando a cabo a finales de la próxima semana.

Sin embargo, el hecho de que los análisis realizados a la comida hayan dado negativo no quiere decir que el brote no esté relacionado con un alimento contaminado. Y es que, según indicó la misma fuente, lo que se examina es solo una muestra, por lo que es probable que esa porción en concreto no contenga la bacteria. "En los hospitales, todas las medidas están muy protocolizadas y se hacen controles mensuales para comprobar que los alimentos cumplen con las condiciones pertinentes. Además, para poder procesarlos, todos los trabajadores tienen que hacer unos cursos de formación, llevar una vestimenta específica, hacer uso de guantes y mantener una correcta higiene de manos", detalló la doctora Alemán.

El primer caso de salmonela fue detectado el 19 de agosto. Desde que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Dirección Gerencia del Chuimi tuvieron constancia del brote, se realizó una auditoría para verificar que se estaban cumpliendo todos los protocolos. "Corroboramos que todo estaba en orden. De hecho, inspección también vino y lo comprobó", apuntó la experta.

Origen del foco

Por tanto, habrá que esperar para determinar si el foco se ha producido por un alimento interno o externo, o incluso, si la responsabilidad recae en la manipulación de los productos, ya que tampoco se descarta esta hipótesis. "Aunque no es lo habitual, hay personas que pueden portar la salmonela de forma asintomática. En estos casos, si no se mantiene una correcta higiene de manos y se manipulan alimentos, puede propagarse la infección", anotó la especialista. Hasta el momento, no se han constatado cuadros entre el personal de estos centros.

La salmonela es una enfermedad bacteriana que afecta al tubo intestinal. Esta bacteria puede estar presente en carnes crudas o poco cocinadas -sobre todo de ave- , los huevos, los productos lácteos no pasteurizados o en frutas y verduras que han estado en contacto con agua sucia o alimentos contaminados. "Las gallinas son la principal fuente de transmisión porque pueden portar la salmonela en su tubo digestivo. Cuando ponen un huevo, por ejemplo, pueden caer restos de sus propias deposiciones. Si además el producto no se cocina bien o no se mantiene a la temperatura adecuada, se crea un caldo de cultivo idóneo para que crezcan las bacterias que provocan la enfermedad a las personas que lo consumen", apostilló Guadalupe Alemán, que también alertó de los riesgos de la contaminación cruzada.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del SCS y la Dirección Gerencia del Chuimi continúan haciendo un seguimiento minucioso de los casos y recogiendo muestras de todos los pacientes que refieren síntomas digestivos compatibles con esta afección, que se caracteriza por provocar diarreas, náuseas y fiebre, entre otros síntomas.