La ULL abre las preinscripciones extraordinarias de grado y máster

La Universidad de La Laguna ha abierto este martes la preinscripción extraordinaria en sus titulaciones de grado y el próximo jueves, día 28, hará lo propio con la preinscripción extraordinaria en sus másteres oficiales.

En una nota, la institución académica ha recordado asimismo que se cierra en la noche de este martes el periodo habilitado para solicitar la admisión en el doctorado, un plazo que se abrió el 10 de julio.

La presentación de solicitudes a la preinscripción extraordinaria de grado que ha abierto hoy permanecerá abierta hasta las 14:00 del 28 de agosto.

En este procedimiento se repartirán las 755 plazas que quedaron vacantes tras la preinscripción ordinaria que culminó el pasado julio, repartidas entre veinte titulaciones.

Titulaciones

Esas titulaciones son: Antropología Social y Cultural, Arquitectura Técnica, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Contabilidad y Finanzas, Economía, Español: Lengua y Literatura, Estudios Clásicos, Estudios Francófonos Aplicados, Estudios Ingleses, Filosofía, Geografía y Ordenación del Territorio o Historia del Arte.

También Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, Ingeniería Civil, Náutica y Transporte Marítimo, Relaciones Laborales, Sociología, Tecnologías Marítimas y Turismo tanto en la sede de La Laguna como en la de Adeje.

Adjudicación de plazas

El listado de adjudicación de plazas y de espera de esta preinscripción extraordinaria de grado será publicado el martes 2 de septiembre y desde ese día hasta las 14:00 del siguiente habrá un periodo de reclamaciones.

Quienes obtengan la admisión en ese listado tendrán que matricularse entre las 10:00 y las 23:59 del 5 de septiembre. En cuanto a las listas de espera, se ejecutarán el 9 de septiembre en dos franjas horarias: de 9:00 a 11:30 y de 12:00 a 14:30, y su matrícula se formalizará a lo largo del día siguiente.

Másteres

Por otro lado, la preinscripción extraordinaria en másteres oficiales podrá ser solicitada desde el jueves 28 de agosto hasta el 4 de septiembre.

En este caso, se repartirán 505 plazas que han quedado vacantes en 33 másteres y especialidades de másteres tras la preinscripción ordinaria.

Son, en concreto, los de Abogacía y Procura; Análisis Aplicado para las Ciencias Sociales; Astrofísica; Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas; Biomedicina; Ciberseguridad e Inteligencia de Datos; Desarrollo de Videojuegos;Desarrollo Regional; Dirección y Planificación del Turismo; Estudios de Género y Políticas de Igualdad y Dirección de RRHH.

También Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción; Gestión en Tecnologías Marinas; Informática Industrial y Robótica; Ingeniería Informática; Ingeniería Informática/Ciberseguridad e Inteligencia de datos (Doble Máster); Innovación Comunicativa en las Organizaciones; Investigación en Filosofía; Investigación y Diagnóstico en Enfermedades Tropicales; Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la Salud; Modelización e Investigación Matemática o Estadística y Computación.

Se incluye asimismo Nanociencia y Nanotecnología Molecular; Química; Uso y Gestión del Patrimonio Cultural; las especialidades en Ingeniería Química, Electrónica, Tecnología Electromecánica y Automática y Robótica del Máster en Ingeniería Industrial; y las especialidades en Matemáticas, Francés, Educación Física y Música del Máster de Formación de Profesorado.

Admisión en másteres

La lista de admisión al procedimiento de preinscripción extraordinaria en másteres será publicada el 10 de septiembre y hasta el día 16 del mismo mes se podrán subsanar posibles errores de documentación. Una vez resueltas las reclamaciones, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas al procedimiento será difundida el 18 de septiembre, y será la que las comisiones académicas de cada master utilizarán para baremar cada candidatura.

La primera lista provisional de adjudicación de plazas será publicada el 23 de septiembre y, tras dos días de plazo para reclamaciones, será elevada a definitiva el día 29.

Las personas que hayan logrado en ese listado un puesto en el master que solicitaron como primera opción podrán matricularse el 1 y 2 de octubre. Un día después aparecerá la segunda lista de adjudicación, cuya matrícula se ejecutará del 4 al 6 de octubre.

En cuanto al alumnado que continúa sus estudios de grado, al plazo inicial de matrícula abierto entre el 23 y 30 de julio se ha añadido un nuevo periodo entre el 1 y el 9 de septiembre, concluye la ULL.