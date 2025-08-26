Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 26 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 26 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 14, 38, 42 y 45 y las estrellas 10 y 11.
El código del Millón ha sido el SNZ91681.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, expareja del actor tinerfeño Álex García
- Destapan una supuesta trama que pagaba a médicos de Tenerife para que recetaran sus productos
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Dos muertos tras chocar un coche contra una casa en Valle Gran Rey en La Gomera
- Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
- El Cabildo de Tenerife defiende un sistema privado del agua que ha generado tensiones sociales
- Un segundo premio de la Primitiva toca en Tenerife
- Canarias aspira a cerrar sus playas más peligrosas durante los temporales marítimos