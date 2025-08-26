Lluvias y viento este miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este miércoles en Canarias baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales especialmente por la noche en el norte de las islas montañosas, así como viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en vertientes noroeste y sureste durante la segunda mitad del día.

En cuanto al estado del mar, el viento soplará del norte o nordeste con fuerza 4 a 5, ocasionalmente arreciando a fuerza 6, en las costas al este y oeste del archipiélago, mientras que en el resto soplará variable con fuerza 2 o 3. Habrá marejada o fuerte marejada en estos mismos puntos, así como mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros y medio de altura.

Previsión del tiempo por islas para este miércoles:

TENERIFE

Nuboso en el norte y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en horas nocturnas. Apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos en el interior de las vertientes orientadas al sur. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso de las máximas en el interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 29

LA GOMERA

Nuboso en el norte sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en horas nocturnas, que tenderá a poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o con intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y noroeste así como en zonas altas durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

Nuboso en el norte y este sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en horas nocturnas. Apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso, con algún intervalo ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste y zona del El Paso durante la segunda mitad del día, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 26

EL HIERRO

Nuboso en el norte sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en horas nocturnas, que tenderá a poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o con intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y noroeste así como en zonas altas durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 25

LANZAROTE

Intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 28

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos a primeras y últimas horas que tienden a poco nuboso el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 26

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en horas nocturnas y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso salvo intervalos ocasionales en el interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 25