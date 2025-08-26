Ante el juez por el fútbol de los niños

Cuando la crispación es la tónica, cualquier decisión se antoja imposible. Lo saben muy bien en los tres juzgados de Familia de Vigo, donde han visto como los procedimientos de jurisdicción voluntaria por desacuerdos entre padres divorciados en el ejercicio de la patria potestad se han disparado. Y la casuística es cada vez más amplia. La expedición del pasaporte a los hijos menores o la elección del colegio donde los niños cursarán sus estudios son situaciones con las que los jueces están ya muy acostumbrados a lidiar. Pero en ocasiones se enfrentan a otro tipo de cuestiones más anecdóticas, como desencuentros relacionados con las actividades extraescolares o, debido al auge de las custodias compartidas, con la dirección en la cual empadronar a los pequeños.

"Nos están entrando procedimientos en los que la problemática de fondo son las actividades extraescolares a las que van los hijos, como el baloncesto o el fútbol", afirman en uno de los tres juzgados. El conflicto puede surgir porque uno de los excónyuges no esté conforme con dichas clases o porque, al no ser el progenitor custodio y tener al hijo consigo solo unos determinados días en virtud del régimen de visitas establecido, se opone a llevarlo al considerar que le resta horas para estar con el menor. "La madre eligió ese horario para que así el niño esté menos tiempo conmigo", llegó a esgrimir algún padre divorciado para justificar su negativa a la extraescolar.

Estipulado en el Código Civil

Cuando no hay consenso posible, es el juez el que debe tomar la decisión. Así lo establece el Código Civil. "En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos [excónyuges] podrá acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, atribuirá la facultad de decidir a uno de los dos progenitores", reza el artículo 156 de dicho texto legal.

Junto a las actividades extraescolares, otra cuestión que también están viendo de forma frecuente los magistrados es la relativa al empadronamiento. ¿En caso de custodia compartida en qué dirección debe constar oficialmente el menor? ¿En la de la madre o en la del padre? "Muchas veces el conflicto se debe a que el empadronamiento está vinculado a determinadas subvenciones, ayudas o becas", explican las fuentes judiciales antes citadas.

Cuando debe primar el sentido común

En la mayoría de las ocasiones el juez, por medio de una resolución judicial, zanja el conflicto dando la razón a uno u a otro progenitor. Pero no es excepcional que se abstenga de intervenir. "Hay circunstancias en la vida familiar tras la ruptura en las que no existe posible respuesta jurisdiccional [...] Hay eventualidades a las que este juzgado no puede dar respuesta si no hay sentido común de los progenitores por el bien de los niños", respondió en una ocasión una magistrada a un vigués que acudió a la vía judicial porque su exmujer se negaba a entregarle el DNI y la tarjeta sanitaria del niño para aquellos períodos en los que estaba con él. Si bien, dicho archivo judicial acabó siendo corregido en segunda instancia por la Audiencia, al considerar estos magistrados que la entrega de dicha documentación personal es una "medida de protección mínima para el menor" mientras disfruta de la estancia con su padre.

Ciertos tratamientos médicos, las vacunas en la época del COVID o los viajes al extranjero también son objeto de expedientes de jurisdicción voluntaria. Hace unos meses la Audiencia autorizó a una madre a matricular a sus hijos durante todo un curso escolar en un colegio de Inglaterra. El padre se oponía, pero los jueces valoraron que los menores querían vivir esa experiencia y el impacto positivo para su formación lingüística.