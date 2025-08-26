“Es muy importante para mí": el rodaje en Canarias que cambió la vida de Verónica Echegui

Con una carrera marcada por su versatilidad interpretativa y su compromiso social, Verónica Echegui se convirtió en una de las voces más auténticas y valientes de un panorama audiovisual español que hoy sigue de luto tras conocerse este lunes su fallecimiento.

Su talento fue reconocido con múltiples nominaciones a los Goya y un galardón como directora en 2022 por el cortometraje Tótem loba.

Protagonista de grandes éxitos de las últimas dos décadas del cine patrio, varios proyectos ocuparon un lugar importante en su carrera pero hubo uno con un significado muy especial a nivel personal y profesional, Seis puntos sobre Emma, la ópera prima del director lanzaroteño Roberto Pérez Toledo rodada en 2010 en Tenerife.

Verónica Echegui. / JUAN HERRERO / EFE

Un rodaje en la isla

La película se rodó íntegramente en Tenerife, utilizando localizaciones reales como el Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna, que se convirtió en un plató de rodaje para recrear las consultas médicas que vive la protagonista.

El equipo pasó incluso las fiestas de Navidad en la isla, conviviendo en un ambiente casi familiar, algo poco habitual en producciones españolas.

Para Echegui, este proyecto supuso un desafío artístico: dar vida a Emma, una mujer ciega decidida a ser madre, un personaje alejado de los clichés, complejo y lleno de matices.

La actriz se sumergió en el papel con un compromiso absoluto, consciente de que era una oportunidad para visibilizar realidades poco representadas en la pantalla.

“Es muy importante para mí”

En entrevistas posteriores, la actriz confesó que Seis puntos sobre Emma fue una película decisiva en su carrera. “Es muy importante para mí… No es una película típica, tiene mucha comedia pero habla de algo bastante crudo, y eso me encanta, que no es sentimentalista”, dijo en declaraciones recogidas por El País en 2012.

Con esas palabras dejó claro que la experiencia no solo fue un reto interpretativo, sino también un aprendizaje personal sobre el poder transformador del cine.

Ese rodaje marcó un camino que después se reflejaría en las elecciones profesionales de Echegui. Tras Seis puntos sobre Emma, participó en proyectos comprometidos con visibilizar realidades sociales y humanas.

El amor

Durante aquel rodaje en Canarais también comenzó una de las historias personales más significativas de Verónica Echegui: su relación con el actor tinerfeño Álex García.

Lo que nació entre escenas se transformó en un vínculo sólido que se prolongó durante más de una década, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del cine español.

Aunque en los últimos años optaron por llevar su vida privada con discreción, ambos compartieron momentos de profunda complicidad y apoyo mutuo, siendo frecuentes sus muestras públicas de admiración y respeto profesional.

Para Echegui, aquella película no solo fue un punto de inflexión artístico, sino también el inicio de una etapa personal marcada por el amor y la estabilidad junto a un intérprete con el que compartió proyectos, escenarios y unos sueños que se truncaron un lunes de agossto.