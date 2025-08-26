Colapso ambiental en esta reserva natural de Canarias: hasta 500 personas caminan a diario por zonas prohibidas

La Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas, uno de los paisajes más emblemáticos y frágiles del Archipiélago Canario, ha pasado a ocupar un lugar prioritario en las estrategias de conservación ambiental del Cabildo de Gran Canaria y la Guardia Civil, a través de su Unidad del SEPRONA. En respuesta al aumento incontrolado de visitantes que acceden de manera indebida a este enclave, ambas instituciones han puesto en marcha una intensificación de las labores de vigilancia, control y sensibilización ambiental.

A pesar de la señalización existente, la delimitación por cuerdas y las zonas claramente habilitadas para la observación del paisaje, entre 150 y 300 personas acceden diariamente a zonas prohibidas de las dunas. El fenómeno se agrava al caer la tarde, cuando pueden concentrarse hasta 500 visitantes en áreas sensibles, motivados principalmente por el deseo de obtener fotografías del atardecer.

Este tipo de comportamiento no solo pone en riesgo la flora autóctona —pisoteada de forma constante— sino que provoca la huida de especies animales que habitan y anidan en el entorno. La alteración del ecosistema es progresiva, y las consecuencias pueden ser irreversibles si no se actúa con firmeza.

Un ecosistema único en peligro

Las Dunas de Maspalomas no son solo un atractivo turístico; representan un ecosistema singular con una biodiversidad clave para Canarias. Especies vegetales como los tarajales, los balancones o las siemprevivas coexisten con una rica avifauna: desde el charrán común, pasando por el chorlitejo patinegro, hasta el cernícalo vulgar y más de veinte especies de aves que utilizan tanto las dunas como la Charca para anidar y alimentarse.

La fragilidad de este entorno ha llevado a que se le otorgue la categoría de Reserva Natural Especial, bajo la protección legal de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

El Cabildo de Gran Canaria ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas como parte de una estrategia más ambiciosa para reducir el impacto del turismo y mejorar la gestión ambiental del enclave:

Sensores de afluencia que permitirán monitorear en tiempo real el número de visitantes.

que permitirán monitorear en tiempo real el número de visitantes. Sistema de señalización digital con códigos QR , que ofrecen información educativa y actualizada sobre el entorno.

con , que ofrecen información educativa y actualizada sobre el entorno. Pantallas informativas en puntos estratégicos que recuerdan las normas de uso y la importancia de conservar el ecosistema.

en puntos estratégicos que recuerdan las normas de uso y la importancia de conservar el ecosistema. Refuerzo de los controles ambientales en la laguna, una de las áreas más vulnerables del espacio natural.

Estas medidas no sustituyen la labor presencial de vigilancia. Los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo trabajan conjuntamente con SEPRONA para garantizar que los visitantes respeten las normas. Su presencia no solo cumple una función de control, sino también disuasoria y educativa, clave para cambiar comportamientos.