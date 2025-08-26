Calendario escolar 2025-2026 en Canarias: las fechas claves del nuevo curso

La vuelta al coleestá cada vez más cerca. De hecho, el próximo 9 de septiembre se abrirán las primeras puertas de los centros educativos para recibir a los alumnos de Infantil y Primaria.

Por ello, mientras los más pequeños de la casa siguen pensando en vacaciones, playa, piscina y tardes de juegos con los amigos y la familia, los padres más responsables ya están ultimando los preparativos para el inicio del nuevo curso. Una vuelta a los colegios que, en Canarias, entre uniformes, material y otros gastos, tendrá un coste medio de 398,87 euros.

Si aún no tienes claro cuándo comenzará tu hijo sus estudios, debes tener en cuenta que depende del nivel educativo y el tipo de enseñanza en la que esté matriculado. Pero, no te preocupes, porque el Gobierno de Canarias ya ha publicado el calendario oficial del nuevo curso y aquí te lo desglosamos.

Inicio del curso

9 de septiembre. Inicio Educación Infantil y Primaria.

Inicio Educación Infantil y Primaria. 10 de septiembre. Inicio de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor, Informática Básica (nivel 1).

Inicio de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor, Informática Básica (nivel 1). 11 de septiembre . Inicio de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas.

. Inicio de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas. 15 de septiembre . Programas de Formación Profesional (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE + 16 e IFC + 21, Grados D de Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior), Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas.

. Programas de Formación Profesional (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE + 16 e IFC + 21, Grados D de Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior), Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas. 18 de septiembre. Inicio del curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

Inicio del curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 22 de septiembre. Inicio That´s English!, Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos, Preparación para la prueba libre GESO y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Inicio That´s English!, Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos, Preparación para la prueba libre GESO y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. 26 de enero. Inicio 2º semestre Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático.

Fin del curso

7 de mayo. Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos y la prueba libre de obtención directa del GESO.

Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos y la prueba libre de obtención directa del GESO. 15 de mayo. Finaliza That’s English!, 2º de Bachillerato y 2º de Bachillerato de Personas Adultas.

Finaliza That’s English!, 2º de Bachillerato y 2º de Bachillerato de Personas Adultas. 28 de mayo. 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. 29 de mayo. Finaliza el 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño; 2º curso de Grado D de Formación Profesional: Grado Básico, Medio y Superior, y comenzarán las pruebas de clasificación y certificación de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Finaliza el 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño; 2º curso de Grado D de Formación Profesional: Grado Básico, Medio y Superior, y comenzarán las pruebas de clasificación y certificación de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. 2 de junio. Finaliza 6º curso de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.

Finaliza 6º curso de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música. 10 de junio. Finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.

Finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música. 15 de junio . Finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático.

. Finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático. 19 de junio. Finaliza Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 1º curso de Bachillerato, 1º curso de Bachillerato de Personas Adultas, Programas de FP (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de FP Adaptada IFE + 16 e IFC + 21 y Educación Básica de Personas Adultas, 1º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Aulas Mentor, Informática básica (nivel II y III), Curso de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Finaliza Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 1º curso de Bachillerato, 1º curso de Bachillerato de Personas Adultas, Programas de FP (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de FP Adaptada IFE + 16 e IFC + 21 y Educación Básica de Personas Adultas, 1º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Aulas Mentor, Informática básica (nivel II y III), Curso de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 20 de junio. Informática Básica (nivel 1).

Varios niños llegan al colegio acompañados de sus madres. / Europa Press

Vacaciones

Del 22 de diciembre al 7 de enero . Vacaciones de Navidad.

. Vacaciones de Navidad. Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana Santa.

Festivos

12 de octubre. Fiesta Nacional de España.

Fiesta Nacional de España. 1 de noviembre. Todos los Santos.

Todos los Santos. 5 de diciembre. Día del Enseñante y del Estudiante.

Día del Enseñante y del Estudiante. 6 de diciembre . Día de la Constitución.

. Día de la Constitución. 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. 1 de mayo. Fiesta del Trabajo.

Fiesta del Trabajo. 30 de mayo. Día de Canarias.

***A estos festivos habría que añadir los insulares: 8 de septiembre (Gran Canaria), 15 de septiembre (Lanzarote y La Graciosa), 19 de septiembre (Fuerteventura), 6 de octubre (La Gomera) y 2 de febrero (Tenerife).