Calendario escolar 2025-2026 en Canarias: las fechas claves del nuevo curso
Los primeros colegios abrirán sus puertas el 9 de septiembre y el resto de centros lo irán haciendo de forma escalonada según el tipo de enseñanza
La vuelta al coleestá cada vez más cerca. De hecho, el próximo 9 de septiembre se abrirán las primeras puertas de los centros educativos para recibir a los alumnos de Infantil y Primaria.
Por ello, mientras los más pequeños de la casa siguen pensando en vacaciones, playa, piscina y tardes de juegos con los amigos y la familia, los padres más responsables ya están ultimando los preparativos para el inicio del nuevo curso. Una vuelta a los colegios que, en Canarias, entre uniformes, material y otros gastos, tendrá un coste medio de 398,87 euros.
Si aún no tienes claro cuándo comenzará tu hijo sus estudios, debes tener en cuenta que depende del nivel educativo y el tipo de enseñanza en la que esté matriculado. Pero, no te preocupes, porque el Gobierno de Canarias ya ha publicado el calendario oficial del nuevo curso y aquí te lo desglosamos.
Calendario escolar 2025-2026Calendario escolar 2025-2026
Inicio del curso
- 9 de septiembre. Inicio Educación Infantil y Primaria.
- 10 de septiembre. Inicio de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor, Informática Básica (nivel 1).
- 11 de septiembre. Inicio de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas.
- 15 de septiembre. Programas de Formación Profesional (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE + 16 e IFC + 21, Grados D de Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior), Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas.
- 18 de septiembre. Inicio del curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
- 22 de septiembre. Inicio That´s English!, Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos, Preparación para la prueba libre GESO y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.
- 26 de enero. Inicio 2º semestre Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático.
Fin del curso
- 7 de mayo. Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos y la prueba libre de obtención directa del GESO.
- 15 de mayo. Finaliza That’s English!, 2º de Bachillerato y 2º de Bachillerato de Personas Adultas.
- 28 de mayo. 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.
- 29 de mayo. Finaliza el 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño; 2º curso de Grado D de Formación Profesional: Grado Básico, Medio y Superior, y comenzarán las pruebas de clasificación y certificación de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.
- 2 de junio. Finaliza 6º curso de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.
- 10 de junio. Finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.
- 15 de junio. Finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático.
- 19 de junio. Finaliza Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 1º curso de Bachillerato, 1º curso de Bachillerato de Personas Adultas, Programas de FP (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de FP Adaptada IFE + 16 e IFC + 21 y Educación Básica de Personas Adultas, 1º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Aulas Mentor, Informática básica (nivel II y III), Curso de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
- 20 de junio. Informática Básica (nivel 1).
Vacaciones
- Del 22 de diciembre al 7 de enero. Vacaciones de Navidad.
- Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana Santa.
Festivos
- 12 de octubre. Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre. Todos los Santos.
- 5 de diciembre. Día del Enseñante y del Estudiante.
- 6 de diciembre. Día de la Constitución.
- 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción.
- 1 de mayo. Fiesta del Trabajo.
- 30 de mayo. Día de Canarias.
***A estos festivos habría que añadir los insulares: 8 de septiembre (Gran Canaria), 15 de septiembre (Lanzarote y La Graciosa), 19 de septiembre (Fuerteventura), 6 de octubre (La Gomera) y 2 de febrero (Tenerife).
