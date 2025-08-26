Alerta de la DGT: nueva oleada de SMS falsos sobre multas de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado un mensaje de alerta en sus redes sociales avisando a todos los conductores de una nueva estafa que ha llegado a miles de móviles de España. El organismo advierte que los estafadores están enviando mensajes fraudulentos haciéndose pasar por la DGT.

El objetivo de estos fraudes es engañar a los ciudadanos, tengan o no carnet de conducir, para obtener datos personales o bancarios bajo la apariencia de supuestas notificaciones oficiales. La DGT ha pedido extremar la precaución y ha recordado los canales oficiales por los que se comunica con los conductores.

Así es la estafa

Los SMS fraudulentos suelen incluir mensajes que informan de multas de tráfico pendientes y que van a subir si no se pagan. Estas incluyen enlaces que redirigen a páginas web que imitan el diseño de la DGT, pero que en realidad buscan robar información sensible como números de cuenta, tarjetas de crédito o claves personales.

La DGT no envía SMS ni correos electrónicos

La DGT escribía lo siguiente: "Nunca enviamos notificaciones por SMS ni por correo electrónico. Solo a través de correo postal y la Dirección Electrónica Vial (DEV), en caso de estar registrado". Este recordatorio busca evitar que los ciudadanos caigan en la trampa de mensajes falsos que simulan ser oficiales.

Las autoridades recomiendan seguir hábitos para protegerse frente a estas estafas:

Comprobar siempre la URL antes de introducir datos personales.

Recordar que las instituciones públicas nunca solicitan datos sensibles por SMS o correo electrónico.

Mantener actualizado el dispositivo móvil y utilizar herramientas de seguridad.

Por eso, desconfía si te llega el mensaje de la DGT, porque este verano no te han puesto ninguna multa, salvo que te llegue una notificación por correo ordinario.