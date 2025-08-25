Tiempo en Canarias este martes: posibles lluvias y temperaturas sin cambios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes en Canarias un predominio de cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en la primera mitad del día, así como temperaturas con pocos cambios.

Además, prevé viento moderado del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en cumbres y medianías del sur de Gran Canaria y La Gomera, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

En el norte, predominio de cielos nubosos, con probables lluvias en general débiles y ocasionales, especialmente durante la primera mitad del día y en el nordeste, donde no se descarta que puedan ser localmente persistentes en medianías orientadas al norte. En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en vertientes sur y suroeste, principalmente al principio y por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en cumbres centrales. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en el extremo sureste y vertiente noroeste, así como al sur de la Dorsal, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes especialmente durante la madrugada, a primeras horas y por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 29

LA GOMERA

En el norte e interior, nuboso a cubierto con probables lluvias, en general débiles y ocasionales, principalmente durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos durante el tarde. En el resto, intervalos nubosos con amplios claros a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres y medianías del sur, donde son probables las rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada y primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias, en general débiles y ocasionales, en especial durante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente persistentes en medianías. Tenderá a intervalos nubosos durante la tarde. En altas cumbres, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos de madrugada. En el resto, intervalos nubosos con amplios claros por la tarde en el sureste. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en altas cumbres a primeras horas, donde no se descarta alguna racha muy fuerte. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 23 26

Un turista lee bajo el paraguas en la playa de Los Cristianos, al sur de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde habrá probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente durante la primera mitad del día. Amplios claros al sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en cumbres y medianías del suroeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante la primera mitad del día y con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas, principalmente al norte. Amplios claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 29

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles, ocasionales y dispersas a primeras horas, especialmente en el norte y oeste, y predominio del poco nuboso durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 27

GRAN CANARIA

En el norte e interior, nuboso a cubierto con lluvias en general débiles y ocasionales principalmente durante la primera mitad del día, sin descartar que puedan ser localmente persistentes en medianías. A partir de la tarde, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en cumbres. En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el suroeste en especial por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligero descensos en zonas de interior. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, así como en cumbres y medianías del sur, donde son probables las rachas localmente muy fuertes, durante la madrugada y a primeras horas. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26