Tania Díaz: «En verano aumenta el número de pacientes que sufren insomnio»

¿Qué relación existe entre las altas temperaturas y el aumento de casos de ansiedad e insomnio?

Más allá de los efectos fisiológicos que produce el calor en nosotros, las altas temperaturas también traen consigo consecuencias psicológicas y emocionales. De hecho, la sensación de incomodidad constante o la imposibilidad de descansar como se debe aumenta la irritabilidad, el nerviosismo y la frustración. Además, la falta de sueño desencadena también una vulnerabilidad emocional y una preocupación anticipatoria, ya que muchas personas manifiestan sentir ansiedad antes de acostarse, temiendo no poder dormir.

Desde su experiencia clínica, ¿ha notado un incremento del número de pacientes que relacionan estos síntomas con el calor extremo?

Sí. A lo largo de mi experiencia, he podido comprobar que durante el verano aumenta el número de pacientes que refieren insomnio o irritabilidad, especialmente en esta época. Esto es algo que también se percibe en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, ya que todos nos hemos rodeado alguna vez de personas que durante este período estival se quejan con mayor frecuencia de cansancio, malestar emocional y síntomas ansiosos.

¿Qué mecanismos psicológicos y fisiológicos explican el impacto del calor en el sueño y el estado emocional?

Las altas temperaturas influyen directamente en lo que conocemos como biología del sueño, afectando a nuestra termorregulación, las hormonas o el sistema nervioso. Estos efectos llegan a su vez a nuestra capacidad psicológica de manejar el malestar, lo que explica por qué aparece el insomnio, la irritabilidad o la ansiedad en los días en los que el calor nos supera.

¿Cuáles son los grupos poblacionales más vulnerables a estos efectos?

El calor puede afectar al bienestar emocional de todas las personas. Sin embargo, es más frecuente que impacte principalmente en los pacientes con antecedentes de trastornos de la salud mental, las personas mayores o los niños. A estos tres grupos, la falta de sueño les puede afectar en mayor medida en su regulación emocional.

«Practicar técnicas de relajación o ‘mindfulness’ ayuda a manejar la ansiedad y la irritabilidad»

¿Qué señales alertan de que el calor está teniendo repercusiones tanto en la salud mental como en el bienestar físico?

Una de las primeras señales puede ser la dificultad persistente para conciliar o mantener el sueño, ya que esto afecta directamente a nuestro estado emocional, produciendo irritabilidad, sensación de agobio, o incluso, ansiedad generalizada. Estos síntomas son una clara señal de que la ola de calor nos está influyendo más allá de nuestro bienestar físico.

¿Qué estrategias recomienda para manejar la ansiedad y mejorar el sueño en períodos de calor extremo?

Es importante aprender a mantener una rutina diaria con horarios regulares de sueño y alimentación, así como evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día. Además, practicar técnicas de relajación o mindfulness –atención plena– puede ayudarnos a manejar la ansiedad y la irritabilidad.

¿El insomnio provocado por el calor puede derivar en otros problemas psicológicos si se prolonga en el tiempo?

Sí. El insomnio en general, no solo el provocado por el calor, si se mantiene durante un periodo prolongado, puede tener un impacto significativo en la salud psicológica. La falta de sueño afecta directamente a nuestra capacidad de regular las emociones, concentrarnos y tomar decisiones. Con el tiempo, puede aumentar la irritabilidad, el estrés, la ansiedad, y además favorecer la aparición o el empeoramiento de trastornos del estado de ánimo como la depresión. Hay que tener en cuenta que el sueño es fundamental para que nuestro cerebro procese y recupere recursos mentales, por lo que su alteración sostenida debilita nuestra resiliencia emocional. Es importante recordar que siempre que el malestar aparezca, hay que pedir ayuda a un profesional.