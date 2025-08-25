El huracán Erin refresca Canarias: la cola del fenónemo atmosférico mejora las temperaturas y provoca vientos en las Islas

El huracán Erin no tocará tierra en Canarias, pero su transformación en borrasca extratropical ya está provocando efectos significativos: mares agitados, cielos más limpios y temperaturas en descenso. Después de intensificarse rápidamente hasta alcanzar la categoría 5, Erin se desplaza ahora hacia aguas más frías y empezará a transformarse en una borrasca extratropical.

Las costas orientadas al noroeste de Fuerteventura y Lanzarote serán las primeras en notar sus efectos. Las agencias meteorológicas ya anticipan un importante aumento del oleaje, con olas que podrían alcanzar los tres metros de altura, una intensidad poco común en esta época del año.

El influjo de Erin alterará la corriente en chorro sobre el Atlántico, favoreciendo el descenso de las temperaturas en Canarias y contribuyendo a la dispersión de la calima que ha estado condicionando la calidad del aire.

A partir de hoy lunes, se espera la llegada de precipitaciones débiles en algunas zonas de las islas. Si bien no se prevén lluvias generalizadas, los chubascos podrán ser localmente intensos y contribuirán a refrescar aún más el ambiente.

Canarias respira... pero el calor no da tregua

Después de jornadas asfixiantes, Canarias parece inhalar un tímido respiro. La ola de calor que ha azotado el Archipiélago comienza a mostrar señales de debilitamiento, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque se esperan descensos de temperaturas, estas seguirán rozando los 30 °C en buena parte del territorio, especialmente en zonas interiores y medianías, mientras que las mínimas nocturnas se mantendrán elevadas.

La llegada de nubes altas aporta cierto alivio en el ambiente, pero la sensación térmica apenas cede. El viento alisio, moderado en la mayoría de las islas, se intensificará en vertientes sureste y noroeste, aliviando parcialmente el ambiente en zonas costeras, aunque en cumbres soplará más flojo, según advierten los pronósticos.

En el entorno marítimo, el panorama sigue siendo difícil. Se espera marejada e incluso oleaje fuerte en el litoral norte de las islas. La Dirección General de Emergencias mantiene la prealerta por fenómenos costeros adversos. Además, la situación continúa siendo peligrosa en las montañas, donde persiste la alerta máxima por riesgo de incendios forestales debido a la baja humedad y el aire seco que domina la región.

El alivio térmico no será uniforme. Se anticipan temperaturas máximas más suaves en las medianías del sur de Gran Canaria, aunque aún podrán alcanzar localmente los 34 °C. En general, los termómetros seguirán superando los 30 °C, en un ambiente seco y con presencia de calima, especialmente en las zonas más elevadas. Las mínimas nocturnas, lejos de refrescar, se mantendrán elevadas y en muchas zonas no romperán la barrera de los 20 °C.

Prealerta

Según AEMET, se espera un descenso moderado de las temperaturas, aunque en zonas interiores de Gran Canaria y otras islas, los termómetros seguirán rondando los 30 °C e incluso alcanzando los 34 °C puntualmente. Las mínimas nocturnas, por su parte, seguirán siendo elevadas y poco más frescas, sin lograr aliviar del todo las madrugadas canarias.

La costa no queda al margen: se prevé marejada y oleaje fuerte en el litoral norte, activándose la prealerta por fenómenos costeros adversos. Además, en las montañas continúa la máxima prealerta por riesgo de incendios forestales, debido a la baja humedad, viento seco persistente y acumulación de vegetación seca – condiciones que multiplican el peligro.

A raíz de este contexto extremo, el Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por altas temperaturas y el riesgo de incendios en diversas zonas, tras haber levantado recientemente la situación de alerta en algunas áreas menos vulnerables.