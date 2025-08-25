La contaminación del aire se asocia a un aumento de infartos en toda España

Una investigación pionera, realizada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), ha analizado por primera vez a nivel nacional la relación entre los niveles de las partículas contaminantes y la incidencia hospitalaria y mortalidad por infarto agudo de miocardio.

Por cada 125 personas ingresadas, se produce aproximadamente un fallecimiento más que en días con aire más limpio

Los resultados confirman que concentraciones de partículas PM2.5 (contaminante atmosférico peligroso) superiores a 10 microgramos por metro cúbico en los tres días previos al ingreso se asocian con un incremento significativo en los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio (22 infartos más por cada 1.000 ingresos) en comparación con días de aire más limpio. En días con niveles altos de contaminación, por encima de 25 microgramos por metro cúbico, el riesgo de morir durante el ingreso por un infarto aumenta un 14%. Esto significa que, por cada 125 personas ingresadas, se produce aproximadamente un fallecimiento más que en días con aire más limpio.

La contaminación ambiental es un factor de riesgo emergente que recibe cada vez mayor atención desde el ámbito de la cardiología. El próximo congreso europeo de cardiología, que se celebrará en Madrid del 29 de agosto al 1 de septiembre, dedicará 16 sesiones específicamente a este tema.

“Nuestros resultados resaltan que concentraciones de PM2.5 superiores a 10 microgramos por metro cúbico en los tres días previos al ingreso se asocian con un incremento significativo en los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio. Esto son 22 infartos más por cada 1.000 ingresos”, explica la doctora Raquel Campuzano, investigadora principal del estudio junto al facultativo Julio Núñez Villota. “Además, concentraciones superiores a 25 microgramos por metro cúbico se asocian con un riesgo incrementado de muerte durante el ingreso por infarto”, añade la especialista en cardiología. En concreto, el riesgo de morir durante el ingreso por un infarto aumenta un 14%; lo que significa que, por cada 125 personas ingresadas, se produce aproximadamente un fallecimiento más que en días con aire más limpio. “Es la primera vez que estos datos se analizan en todo un país”, añade la doctora.

Factor de riesgo

La investigación ha utilizado los datos de 122 hospitales del Sistema Nacional de Salud e incluyó a 115.071 pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de infarto agudo de miocardio durante el periodo de estudio (2016-2021). Publicado en 'Revista Española de Cardiología', el estudio incluye la estadística de contaminación atmosférica, temperatura y humedad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la información sobre ingresos hospitalarios y mortalidad por infarto agudo de miocardio del Ministerio de Sanidad.

La contaminación atmosférica, pues, constituye un factor de riesgo emergente y significativo para las enfermedades cardiovasculares. La exposición tanto aguda como crónica a contaminantes se asocia con un incremento en la incidencia y mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Coágulos

"Sabemos que las partículas PM2.5 y PM10 pueden provocar inflamación en el cuerpo, alterar el funcionamiento de los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de coágulos. Estos efectos están directamente relacionados con el avance de la aterosclerosis (el endurecimiento y estrechamiento de las arterias) y con la rotura de las placas que se forman en ellas, lo que puede desencadenar eventos graves como un infarto”, concluye el doctor Bañeras.