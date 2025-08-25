Las chicas estudian más y mejor para romper los techos de cristal

Mejores notas, menos cursos repetidos y mayor continuidad en los estudios más allá de la etapa obligatoria. El sexo femenino ha encontrado en la formación académica una nueva manera de hacer frente a las barreras que desde hace siglos generan abismos entre los diferentes géneros, y eso se ve reflejado en los datos que manejan los ministerios de Educación y Universidades y que realizan una radiografía de las aulas españolas, y también de Canarias. Las chicas son más constantes en los estudios y sus tasas de repetición y de idoneidad –porcentaje de alumnos que están en el curso que teóricamente les corresponde por su edad– son en todos los casos más bajas que las de sus compañeros masculinos.

En Canarias, la cantidad de alumnado femenino en las etapas obligatorias va en aumento, tal y como se desprende de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias que realiza del Ministerio de Educación y que muestran que, en el curso 2024/2025, el 48,6% del alumnado de Infantil en el Archipiélago era femenino; el 48,8% en Primaria; el 48,3% en Educación Secundaria Obligatoria; y el 52,9%, en Bachillerato. En estas etapas, la presencia femenina no es sinónimo de nada ya que se trata de enseñanzas de carácter obligatorio, pero sí son significativos los datos de repetidores, ya que el sexo femenino siempre se encuentra mejor posicionado.

Menos repetidoras

Los últimos datos que maneja Educación corresponden al curso 2022/2023 y muestran que, en Primaria, repetía tan solo el 0,9% de las niñas, frente al 1,1% de los niños; en la ESO era el 5,6% frente al 7,9%, siendo esta la diferencia más grande; y en Bachillerato era el 4,8% en el caso de las chicas y el 6,7% de los chicos. Esa tendencia también se ve reflejada en las tasas de idoneidad, puesto que una mayor cantidad de chicas se encuentra cursando el nivel que le corresponde por su edad, desde los ocho y hasta los 15 años.

Las mujeres son también más numerosas en los estudios postobligatorios. En las dos universidades públicas canarias, según los datos del Ministerio de Universidades para el curso 2022/2023, el 56% del estudiantado de nuevo ingreso era femenino. El catedrático Wenceslao Peñate es el director de la Unidad del Servicio Psicológico y Logopédico de la Universidad de La Laguna (ULL) y da diferentes explicaciones a esta tendencia en la que las mujeres parecen ser más proclives al estudio y a formarse a lo largo de la vida. Habla de «elementos clave», como que el sexo masculino tiene una mayor tendencia a presentar trastornos de hiperactividad y déficit de atención pero matiza que se trata de «pequeños grupos que tampoco justifican tanta diferencia».

Factores a tener en cuenta

En cualquier caso, habla de trastornos externalizantes e internalizantes. «Los primeros tienen que ver más con el comportamiento, como puede ser actuar con agresividad o el consumo de sustancias, que son facetas más asociadas con el sexo masculino; mientras que los internalizantes están realizados con las emociones, que se asocian con las mujeres». Así, aunque esta catalogación ofrece una explicación psicológica a los datos, Peñate defiende la importancia de abordar la situación desde un punto de vista sociológico: «La adherencia al currículum se puede deber a que se trata de una forma de combatir la brecha de género, porque las mujeres han sido siempre víctimas de la desigualdad», y añade que el sexo femenino «ha ido dándose cuenta de que el rendimiento académico y la promoción formativa son elementos que ayudan a romper la brecha de género».

El catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, Juan Capafons, considera que estos datos son un reflejo de la evolución de la propia sociedad: «Durante muchos años se consideraba al hombre como al intelectual de la pareja, mientras que la mujer era la más emotiva, pero con el paso de los años se ha ido luchando por lograr una sociedad totalmente igualitaria, y eso pasa también por la formación académica».

Adelantando a los hombres

Desde el punto de vista psicológico, habla también de un cambio de tendencia ya que en las últimas dos décadas ha habido factores ambientales que han dado lugar a nuevas realidades. «Hay claves que nos ayudan a comprender por qué las mujeres están adelantando por la derecha a los hombres, y se debe en parte a su docilidad, a su falta de agresividad y a que no tratan el estudio como un reto en el que superar a sus compañeros varones. Todo eso hace que las mujeres tengan un comportamiento académico diferente». En este punto hace hincapié en la necesidad de diferenciar entre la conducta académica y la intelectual, puesto que no se trata de inteligencia sino de obligaciones.

Dada su trayectoria en el mundo universitario, Capafons destaca también las diferencias académicas que existen en la etapa no obligatoria: «Las mujeres presentan cuotas más altas de responsabilidad». En esta línea también otorga importancia a la «madurez» y a la «proyección de futuro» que suelen tener las mujeres, de las que dice que «no solo se desarrollan antes sino que además consolidan aspectos como la voluntad, el autocontrol, la persistencia, la constancia o el esfuerzo».

En cuanto a terminar con esos techos de cristal, Juan Capafons recuerda que «ya le pasó a la raza negra, que tuvo que trabajar el doble para poder compartir con los blancos la faceta académica. Más recientemente, las mujeres han tenido mucho más difícil poder demostrar su valía en el ámbito profesional y por eso han optado por formarse más y mejor».