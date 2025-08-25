Aumentan las reservas para inmersiones en centros de buceo de El Hierro para ver al tiburón solrayo

El interés por ver de cerca el tiburón solrayo, que se ha dejado ver en aguas de la Reserva Marina del Mar de las Calmas (El Hierro) en las últimas semanas está provocando un aumento de reservas para inmersiones en los centros de buceo de la isla.

Este repentino interés viene promovido por el avistamiento de un ejemplar de tiburón de la especie Odontaspis ferox, comúnmente denominados tiburón solrayo, por parte de miembros de los centros de buceo de La Restinga, en el municipio de El Pinar. En concreto, se han registrado avistamientos de esta especie en los puntos de buceo de Baja Rosario y El Salto, ubicados en el entorno de la reserva marina de interés pesquero Punta de La Restinga.

Joseba Landaeta, director del Centro de Buceo El Bajón, explica que desde hace tres semanas han registrado la presencia de un ejemplar de tiburón solrayo en aguas de El Hierro. Ellos, concretamente, lo han podido observar en tres salidas diferentes.

"Casi todos los centros de buceo, aquí en La Restinga, están realizando salidas para su avistamiento, sobre todo por las tardes, que es cuando es más fácil verlo", señala Landaeta.

El director de Buceo El Bajón indica que, tras la noticia del avistamiento, se han multiplicado las reservas de inmersión por el interés que suscita el poder observar una especie como esta en su entorno natural.

Landaeta dice que, a pesar del volumen de reservas y salidas, los centros de buceo están sometidos a un código de buenas prácticas y conducta para la interacción con esta especie bastante desconocida a nivel internacional, que fue elaborado en 2020, tras los primeros avistamientos, con criterios técnicos y científicos, por diversas entidades, con el apoyo del Gobierno de Canarias.

El objetivo es poder realizar la observación de forma segura y sin interferir con la conducta del ejemplar que visita las aguas de El Hierro.

Miembros de los centros de buceo de La Restinga han avistado un tiburón solrayo. / Ruymán Escuela/Buceo El Bajón

Seis años sin avistamiento

Desde hace unos seis años no se habían registrado nuevos avistamientos en aguas herreñas de esta especie poco común y de difícil observación.

Está clasificada como vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), habita entre los 400 y los 800 metros de profundidad, puede llegar a medir más de tres metros de longitud y tiene un carácter dócil, a pesar de su apariencia.