Temperaturas más suaves y posibles lluvias este lunes en Canarias

Los cielos en Canarias presentarán este lunes intervalos nubosos en el norte, con apertura de claros por la tarde y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, y poco nuboso en el resto, así como temperaturas en descenso generalizado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento soplará moderado del norte a noreste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, mientras que en el suroeste de las islas montañosas el predominio será para las brisas.

En cuanto al estado del mar, el viento soplará del nordeste con fuerza 4 o 5 arreciando a fuerza 6 en determinados puntos del este y oeste de las islas montañosas, en Lanzarote y Fuerteventura. Habrá marejada aumentando a fuerte marejada, así como mar de fondo variable con olas de hasta un metro de altura.

Previsión del tiempo por islas para este lunes:

En el norte, por debajo de 1100 a 1200 metros durante la primera mitad del día, predominio de cielos nubosos al inicio tendiendo a abrirse amplios claros a partir del mediodía. Por la tarde-noche aumentará a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías del nordeste. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos en la costa oeste y presencia de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios en costas, salvo ligeros ascensos en el litoral este. Moderado descenso en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En cumbres centrales y en la Dorsal, viento moderado del norte-noroeste con intervalos de fuerte por la tarde, sin descartar rachas localmente muy fuertes en medianías orientadas al sur de la Dorsal a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 29

LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos al inicio tendiendo a abrirse amplios claros a partir del mediodía. Por la noche aumentará a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos en la costa sur y presencia de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios en costas. Moderado descenso en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, así como al final del día en cumbres, donde son probables las rachas localmente muy fuertes a últimas horas. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de 1200 a 1300 metros durante la primera mitad del día, predominio de cielos nubosos al inicio tendiendo a abrirse amplios claros a partir del mediodía. Por la tarde-noche aumentará a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías del nordeste. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos en la costa oeste y presencia de nubes altas. Temperaturas sin cambios en costas. En ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, especialmente por la tarde. Brisas en el oeste. En cumbres, viento moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 26

EL HIERRO

En el norte, predominio de cielos nubosos al inicio tendiendo a abrirse amplios claros a partir del mediodía. Por la noche aumentará a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías del nordeste. En el resto, poco nuboso con presencia de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste especialmente por la tarde-noche. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 25

LANZAROTE

Intervalos nubosos en el norte con predominio de los cielos nubosos a primeras horas. Se abrirán amplios claros al mediodía y por la tarde-noche tenderá a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Poco nuboso en el resto, tendiendo a intervalos nubosos al final. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte por la tarde en zonas de interior de la mitad sur donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 28

Una mujer toma el sol en la Playa de las Teresitas durante la reciente ola de calor que afecta a Canarias. / Andrés Gutiérrez

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Por la tarde-noche aumentará a nuboso, con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas en el norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas de interior. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte al sur de Jandía, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 27

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 1000 a 1100 metros durante la primera mitad del día, predominio de cielos nubosos al inicio tendiendo a abrirse amplios claros al mediodía. Por la tarde-noche aumentará a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías. En el resto, poco nuboso con presencia de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en costas. Moderado descenso en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, así como en cumbres y medianías del sur, donde a partir de la tarde son probables las rachas localmente muy fuertes. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 25