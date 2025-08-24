'Nito': el frutero más conocido de Canarias

Comparte nombre con un Campeón del Mundo de baloncesto, también el municipio del que es originario el exNBA Sergio Rodríguez, pero éste se gana la vida como agricultor, frutero, empresario e instagramer. "Alguna vez sí que me dijeron que me llamo igual que 'El Chacho, algo que no deja de ser una casualidad", comenta antes de someterse a un breve interrogatorio.

Todo empezó por hacer una gracia, sin darse cuenta del calado real que iba a tener la aventura en la que se estaba metiendo el tejinero Sergio Rodríguez (La Laguna, 1995), más conocido en las redes sociales como Nito; un mundo virtual que domina casi tanto como las cinco fincas arrendadas que cuida para tener llena la frutería. «Yo me metí en esto hace algo más de diez años, pero empezaron a conocerme hace muy poco», dice sobre los 108.000 seguidores que tiene en su cuenta de Instagram y los doscientos y pico mil en Facebook. «Soy agricultor, no un influencer, pero no se me da mal vender cosas», comenta en relación a una idea que ha logrado llevar a las ocho islas delArchipiélago.

¿Cómo está?

Escapando...

¿Pero escapando más o menos bien o sólo escapando?

Es una manera de hablar... Lo mismo vale para estar muy bien, que bien, que ‘pa’ ir tirando como se puede.

¿Se acuerda cómo empezó todo?

A lo loco [ríe]. Subiendo vídeos a las redes sociales de las cosas que hacía en la finca. Poco a poco empezaron a caerme seguidores y aquí sigo. Ahora es el trabajo del que vivo, pero al principio esto sólo era un hobby.

¿Un trabajo en el que se divierte?

En las fincas me divierto y las redes sociales son la clave del éxito. Si las cosas me van bien es por las formas que utilizo para llegar a los clientes. Me ven como alguien natural.

Tan bien, que de pequeño se cogía unos buenos berrinches cuando no le dejaban ir a la finca, ¿no?

Cuando mis amigos hacían algo malo sus padres los castigaban en la finca. Yo, en cambio, si cometía una trastada me quedaba sin ir. Que me quitaran la finca me cabreaba.

¡Vaya palo!

Sí que lo era. Nunca fui un lumbreras. Mis padres trabajaban el campo y a mí me gustaba echar una mano. Por la mañana iba a clases, por la tarde a la finca y dos noches a la semana a Mercatenerife.

'Nito' muerde una verdura que crece en una de sus fincas / E.D.

¿Una agenda completita?

Mi madre enfermó y él se quedó solo trabajando la huerta. Había que arrimar el hombro. Por la tarde empaquetábamos la fruta, cargábamos el camión de noche y ‘pa’ Mercatenerife. Todo esto empezó por los cabreos que me cogía de amanecidas.

¿Todo esto es fruto, que no fruta, de un cabreo?

Sí, uno o muchos cabreos... Yo iba a Mercatenerife con él. Nos pasábamos toda la noche esperando y cuando ya estaba casi amaneciendo aparecían siempre los mismos a llevarse la fruta. Sabían que era la oportunidad de comprar al mejor precio. O vendíamos más barato o los animales se iban a dar una hartada. Jugaban con la desesperación del que se resiste a volver a casa con el camión lleno. ¿No es ‘pa’ calentarse?

Vamos que para listos ellos, listo usted.

Pues sí [ja,ja, ja]. Mi padre iba a Mercatenerife; yo entro en el móvil de mis clientes. Había que darle una vuelta al negocio. No entendía cómo algo que a nosotros nos costaba un montón de trabajo poner en el mostrador podía devaluarse tanto. Siempre es mejor ganar 30 céntimos que perderlo todo, pero...

¿Y se convirtió en su propio jefe?

Tengo pocos estudios, pero sé lo que hay que hacer para llevar derecha una finca. Los números se los dejo para los que saben. Es importante poner el precio justo a tu sudor sin tener que engañar a nadie, es decir, lo que vale un poquito más será porque tiene una calidad superior y unos cuidados que hacen que la fruta que estás comiendo sepa mejor.

¿Cuántos clientes tiene?

No lo sé. La frutería, gracias a Dios, funciona y ahora llegamos a todas las Islas. Atendemos pedidos que nos vienen de hasta La Graciosa. Es la primera tienda online de envío de frutas a domicilio de Canarias y las cosas no van mal. No nos vamos a engañar.

'Nito' muestra una de las cajas de papayas que produce. / E.D.

¿Eso es pensar a lo grande?

Me salió mal la primera vez que lo intenté, hace ahora dos años. Entonces me di cuenta de que no estaba preparado para algo así y decidí parar y mejorar la estructura de la empresa. Frené a tiempo. Más tarde lo retomé y hemos pasado de enviar unas 30 cajas semanales al resto de las islas a preparar más de 800 pedidos por semana.

¿Confianza a ciegas?

Puede ser, pero no es fácil vender tantos kilos de fruta sin ver el producto. El cliente confía en lo que ve y, por supuesto, en lo que le digo. Esto no consiste en producir mucho, sino en tener a disposición de los compradores fruta variada y de calidad. Al final, si hay que pagar 40 céntimos más pero sabe bien lo haces porque eres consciente de que aquí no hay ni trampa ni cartón. La fruta se disfruta mejor cuando la sabes tratar.