De los papeles a la nube: una startup madrileña digitaliza la protección contra incendios con inteligencia artificial

En la mayoría de edificios, los equipos de protección contra incendios (PCI) —extintores, mangueras, bombas, sistemas de extinción— deben ser revisados cada tres meses por empresas certificadas. Es un sector altamente regulado y crucial para la seguridad, pero con un problema común: gran parte de su gestión sigue haciéndose en papel o en hojas de Excel.

Para modernizar este proceso nació hace dos años Cofrai, una startup madrileña fundada por Rafa Gorjao, que ha desarrollado una herramienta digital específica para empresas de instalación y mantenimiento de PCI. “Lo que nosotros estamos haciendo, prácticamente, es quitar a los técnicos el papel y permitirles trabajar con su móvil, hacer todo el trabajo con cualquier dispositivo y que la administración pueda luego hacer su labor de una forma mucho más automática y organizada”, explica el CEO.

La aplicación funciona como una base de datos interactiva que integra todas las listas de comprobación exigidas por normativa, siempre actualizadas. El técnico registra en el momento cualquier incidencia o intervención, y el sistema genera automáticamente la documentación reglamentaria, presupuestos o facturas. “Antes, alguien en la oficina podía pasarse dos horas transcribiendo los papeles del técnico al ordenador, y muchas veces la información se perdía por el camino”, recuerda Gorjao.

La barrera de entrada que salvó la IA

El principal reto para las pymes del sector no era solo usar una nueva herramienta digital, sino volcar en ella el histórico de revisiones y equipos. “Si quieres trabajar con una solución de software, necesitas que estén subidos los 20.000 equipos que tú revisas. Para una pyme, pasar meses picando esos datos es imposible”, explica este directivo de origen catalán pero afincado en la capital.

La clave para solventar este obstáculo está en la inteligencia artificial (IA). Subnvencionada por la Comunidad de Madrid, Cofrai ha desarrollado algoritmos capaces de procesar miles de documentos en Word, Excel o PDF, extrayendo, corrigiendo y estructurando automáticamente la información. “Una empresa nos manda 5.000 documentos y en cuestión de días los tenemos limpios, depurados y subidos al software. Antes, ese proceso podía tardar meses”, expone el CEO.

Un salto tecnológico como este puede resultar esencial en un sector poco visible para el público, pero con gran impacto: “En algún momento puede significar que, en un incendio, los equipos funcionen porque se han mantenido correctamente… o que no funcionen. Un buen mantenimiento puede marcar la diferencia, y eso también tiene su componente de seguridad que nos parece importante”, subraya Gorjao.

Expansión a otros mercados

La acogida en el mercado ha sido mejor de lo esperado. “Estamos creciendo bastante rápido, tenemos clientes por toda España y cada vez nos piden más funcionalidades. Es un constante correr detrás de lo siguiente que nos solicitan, pero hay mucho interés por una solución moderna y dedicada 100% a esta industria”, afirma.

Aunque la herramienta podría adaptarse a otras áreas de mantenimiento —como ascensores o control de plagas—, por el momento los responsables de la compañía han decidido concentrarse en el PCI y expandirse a otros países con regulaciones similares, como Portugal o mercados de Latinoamérica.

“Es más fácil servir dentro de la industria de PCI en otras geografías que meternos en otras industrias en España. La regulación y las necesidades específicas son parecidas entre países”, apunta el CEO y fundador de Cofrai.