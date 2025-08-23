Un festival convierte Taganana en el epicentro de la cultura y la artesanía canaria

Durante dos días, Anaga ha presumido de ser el epicentro de la cultura canaria. Este reconocimiento ha sido posible gracias a la sexta edición del Festival Taganana, una propuesta atractiva para residentes y turistas que acercó a dos de los enclaves más emblemáticos de la zona –San Andrés y el propio pueblo de Taganana– un combinado de magia, humor, música, artesanía y gastronomía.

Tras la primera toma de contacto, que tuvo lugar este viernes en San Andrés, fue el turno del plato fuerte: una jornada de festival en Taganana que arrancaría antes del mediodía y concluiría ya entrada la medianoche. Eso sí, la afluencia fue de menos a más porque el gran reclamo del cartel de esta edición es la cantautora madrileña Travis Birds, penúltima en subirse al escenario.

Durante el día, sin embargo, los protagonistas fueron otros como Onelia Morín. Esta tagananera es una de esas artesanas que lucha por no dejar morir las tradiciones. En su caso, la pandemia le sirvió para aprender un oficio –aunque para ella es más bien un pasatiempo– que antes era habitual en su pueblo, pero que ya apenas se realiza. Trabaja con la anea, unas hojas comunes en los barrancos y acuíferos también conocidas como espadaña.

Rescatar viejos oficios

«La gente del pueblo las usaba para hacer utensilios del hogar, pero se perdió y estoy intentando rescatarlo», explicó desde su puesto en el mercadillo El Mortero de Anaga, en el marco de las actividades realizadas este sábado en la plaza de Nuestra Señora de Las Nieves, en Taganana.

Uno de los objetivos de este festival, organizado por Lasal Producciones y Carnero Comunicación, es dar a conocer a residentes y visitantes el talento que encierran las Islas y, en especial, las zonas rurales. Por este motivo, en el mercadillo participan figuras como Onelia y como su hermano, el único panadero en activo por la zona. «Él hace los típicos bollos de pan dulce de Taganana, pero pronto cerrará el negocio y con él se irá la última panadería que quedaba por aquí», lamentó.

En esta línea, señaló que este tipo de propuestas son una manera interesante de que la gente «valore lo que tenemos y lo que vamos a perder». El característico olor a pan dulce, muy reconocido en la zona, se perderá porque no hay quien siga con el oficio. «Esta zona, en parte, es la Canarias vaciada, aquí a muchos nos enseñan que hay que salir para buscar un futuro mejor y por eso hemos perdido muchas costumbres, también porque no hay cursos ni continuidad; ya quedan muy pocos artesanos», defendió.

Más público extranjero

Luz Violeta Sokolic es una de esas jóvenes que ha regentado un puesto en las dos últimas ediciones del festival. Aunque esta argentina de 19 años no resida en Taganana, participa en esta iniciativa para vender sus creaciones, la mayoría en forma de ilustraciones pero también, por ejemplo, como poemarios. «Creo que este evento beneficia mucho a la población local porque viene gente de otros pueblos y ciudades», añade. Además, en esta ocasión ha notado que el público extranjero ha aumentado de forma considerable.

Su única pega está relacionada con el acceso, ya que la línea de guagua que va a Taganana realiza pocos trayectos al día. La organización, por su parte, ha incidido en la importancia de disfrutar del evento sin perturbar a los residentes y al entorno, por lo que ha reforzado el número de viajes de la 946. Sin embargo, para la joven «no son suficientes para una cita así».

Un festival también para los peques

Entre los más peques –que representaban un buen porcentaje del público– triunfó especialmente un puesto del mercadillo que realizaba tatuajes temporales. Se trataba de un espacio en el que una pareja de alemanes, afincada en el pueblo desde hace varios años, compaginaba la venta de ropa artesanal y los diseños en la piel.

Antes de la música en directo, las familias pudieron disfrutar del espectáculo de magia del artista Carlos Adriano, un show que ha recorrido Argentina, España e Italia. Durante toda la función, los asistentes no solo aprendieron que el aplauso era la unidad mínima de la ovación, sino que no pararon de reír a carcajadas. Aunque una parte de la culpa fuera de Adriano, Enrique también se llevó buena parte del protagonismo. Este niño a punto de empezar tercero de primaria se ofreció voluntario para subir al escenario y conquistó al público como ayudante del mago.

Música en directo

Ya con el sol escondiéndose en el Macizo de Anaga, fue el turno de disfrutar de la música. Los primeros en romper el hielo, puntuales a su cita, fueron Bucero & Shadday López, con La Juntada, mezclando sonidos electroacústicos y letras contundentes. Los asistentes también disfrutaron de la poeta y música tinerfeña Reina Omega, dos veces ganadora del Poetry Slam Tenerife; de la aclamada Travis Birds, con su gira Jardín del Deseo Tour; y de la Anaga Session, de DJ Bliss.

Entre los asistentes hubo quien vino «por escuchar a Travis», como la gallega Katia Fernández y la tinerfeña Catalina Avero, pero también hubo quien vino «por pasar un buen rato», como Paula Manrique. Esta isleña vino con un grupo «novelero» que suele ir a muchos festivales. «Este en concreto se celebra en un lugar muy bonito y siempre es interesante que se promueva a los artistas isleños y que se les dé la oportunidad de actuar en su tierra, por lo que esperamos que se repita en próximas ediciones», apuntó.