Canarias premia a sus mejores expedientes académicos con un viaje a Irlanda "inolvidable"

Para viajar gratis desde Canarias a Irlanda solo es necesario cumplir tres requisitos: sacar buenas notas, tener entre 15 y 17 años y contar con algo de suerte. Al menos esa ha sido la fórmula secreta con la que 16 jóvenes procedentes de todas las partes del Archipiélago han vivido «la mejor experiencia de sus vidas».

Como premio por rozar la excelencia académica, este grupo de estudiantes ha pasado dos semanas en un país extranjero en el que, además de aprender inglés, han entablado nuevas amistades y han encontrado a una segunda familia.

Simone Martín es una de las jóvenes que participó en Excelencia Canaria+, el programa con el que la Dirección de Juventud del Ejecutivo autonómico ha querido reconocer el trabajo de los mejores expedientes del Archipiélago. Como muchas chicas de su edad, esta joven de 16 años procedente de Lanzarote se enteró de que existía el programa a través de un reels de Instagram.

Buenas notas y algo de suerte

Sus padres la apoyaron en todo momento, ya que se trataba de una experiencia que quizás no hubieran podido costear por cuenta propia. Además, contaba con otro buen respaldo: una nota media de sobresaliente en 4º de la ESO. Este era el principal requisito para ser candidato, aunque después también había una pequeña parte en manos del azar, pues la asignación de plazas se haría mediante sorteo.

En total serían 16 jóvenes: cuatro de Tenerife, cuatro de Gran Canaria, dos de La Palma, otros dos de Lanzarote y también de Fuerteventura, uno de El Hierro y un último de La Gomera.

Martín, en concreto, fue una de las dos seleccionadas de la isla Conejera y la única representante de su instituto, el IES Las Maretas. Esta joven se considera una chica «atrevida y con la mente abierta»; prueba de ello es que ya había participado en otro programa de movilidad. «Me apunto a todo, siempre me ha gustado viajar y creo que es la mejor manera para aprender», añade.

Amigas que se vuelven a Canarias

Pese a su atrevimiento, los nervios fueron los grandes protagonistas del primer día en Irlanda, tanto para ella como para Nerea Martín, la estudiante grancanaria con la que compartiría casa. «Al conocer a nuestra familia de acogida se nos pasó el miedo, fue espectacular porque eran súper amables y cultos», asegura. Además de haber encontrado un segundo hogar a miles de kilómetros, ambas jóvenes coinciden en que han forjado una amistad entre ellas y que, por tanto, mantendrán el contacto de isla a isla tras la experiencia.

Para Nerea Martín, este fue su primer viaje sola porque solo había visitado Letonia, pero con su clase del instituto. Conoció el programa gracias a su profe de Mates, que sabía que la joven tenía muchas ganas de estudiar fuera de España y que además había cerrado el anterior curso con una media de 9,45.

Afrontar miedos

La grancanaria no tuvo miedo de convivir con una familia o de montarse en un avión sola, su única preocupación era la comida. «Soy un poco rara en ese aspecto, no me gustan muchas cosas, pero lo cierto es que no era una gastronomía tan diferente; la única pega es que le ponen mucho picante a todo», relata.

Para las dos canarias, el viaje a Irlanda ha sido una experiencia inolvidable, que recomendarían al resto de alumnado: «Van a mejorar muchísimo el inglés y además se lo van a pasar en grande; es una iniciativa súper enriquecedora tanto a nivel lingüístico como cultural».

Éxito inesperado

El director del área de Juventud, Daniel Morales, revela que el programa ha sido «un éxito total». De hecho, se atreve a situarlo como la iniciativa que mejor ha funcionado este año. Según subraya, la actual Dirección General la recuperó por petición popular y también por recomendación de los técnicos. «Lo hemos sacado de una manera muy humilde, con un presupuesto muy limitado y ha sido una gran sorpresa», confiesa.

En esta línea, la técnica responsable del programa, Miriam Núñez, señala que se han inscrito más de 260 estudiantes, de los que solo 16 han resultado ganadores del curso Junior que organiza la Fundación Canaria de Juventud IDEO. «Para el año que viene esperamos incrementar las plazas».

Manejar varios idiomas

La intención del programa es premiar el esfuerzo y el talento de la juventud canaria. «Queremos que los jóvenes isleños sean los más competitivos y, para serlo, deben manejar varios idiomas», afirma Morales. Según sostiene, muchos de los participantes y de sus familiares han contactado con el equipo diciendo que ha sido una experiencia de vida. «Ojalá hubiera tenido yo esta oportunidad en mi época», concluye.