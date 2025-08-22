Suben a 17 los afectados por el brote de salmonella en hospitales de Gran Canaria
La intoxicación alimentaria ha afectado a nueve pacientes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y ocho del Hospital Juan Carlos I
La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil han confirmado un brote de intoxicación alimentaria por salmonella en Gran Canaria que ya ha afectado a 17 personas, todas ellas con síntomas gastrointestinales compatibles con este tipo de infección bacteriana.
Del total de afectados, nueve pacientes pertenecen al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y ocho al hospital polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I. Ambos centros están gestionados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Según fuentes oficiales, tres personas han sido dadas de alta hospitalaria, mientras que otras siete han superado ya los síntomas de la infección y han recibido el alta epidemiológica, aunque seguirán hospitalizadas por otras causas médicas que ya motivaban su ingreso previo.
Activación inmediata del protocolo sanitario
Desde que se detectaron los primeros síntomas, se activaron los protocolos establecidos para estos casos de forma coordinada entre la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario y la Dirección General de Salud Pública. Las actuaciones incluyeron:
- Inmovilización inmediata de los alimentos sospechosos.
- Análisis de muestras alimentarias y de los pacientes.
- Seguimiento activo de los casos confirmados y posibles nuevos casos.
A día de hoy, se está a la espera de los resultados de laboratorio, tanto de los alimentos como de las muestras clínicas recogidas, para determinar con precisión el origen del brote.
