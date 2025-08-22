Piden precaución en las costas canarias este fin de semana por fenómenos costeros adversos

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pide precaución en el mar este fin de semana, al encontrarse varias islas en situación de prealerta por fenómenos costeros adversos desde este viernes.

Vicky Palma, meteoróloga y responsable de la Unidad de Análisis del CECOES 112, explica que hay que tener "especial precaución" en las costas del sureste, sur y oeste de las islas de mayor relieve.

En concreto, se espera mar de fondo de componente sur, con olas de 1 y 2 metros de altura, situación que coincidirá con las mareas vivas de la luna nueva de septiembre, lo que implica "cambios en las corrientes y en el arrastre de las playas y zonas de baño".

Desaparición de playas

Hay que tener en cuenta que este fin de semana se puede encontrar una situación inusual en las costas afectadas por la prealerta (litoral oeste y sur de La Palma y Gran Canaria, así como a la costa este, sur y oeste de El Hierro, La Gomera y Tenerife). Así, aunque se trata de un fenómeno poco habitual, se da en épocas de verano y otoño.

El efecto más llamativo, a simple vista, puede ser la posible desaparición de playas, casi en su totalidad, en el momento de las mareas altas.

Horarios de la pleamar durante el fin de semana:

Viernes 22: 13:30 – 13:45 horas

Sábado 23: 01:45 – 02:10 horas y 14:00 – 14:20 horas

Domingo 24: 02:20 – 02:40 horas y 14:35 – 14:55 horas

Oleaje en Tenerife / María Pisaca

Consejos de autoprotección ante fenómenos costeros

El Gobierno de Canarias cuenta con una serie de consejos de autoprotección para enfrentarse a episodios de fenómenos costeros adversos: