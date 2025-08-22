Piden precaución en las costas canarias este fin de semana por fenómenos costeros adversos
Podrían desaparecer playas en momentos de mareas altas
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pide precaución en el mar este fin de semana, al encontrarse varias islas en situación de prealerta por fenómenos costeros adversos desde este viernes.
Vicky Palma, meteoróloga y responsable de la Unidad de Análisis del CECOES 112, explica que hay que tener "especial precaución" en las costas del sureste, sur y oeste de las islas de mayor relieve.
En concreto, se espera mar de fondo de componente sur, con olas de 1 y 2 metros de altura, situación que coincidirá con las mareas vivas de la luna nueva de septiembre, lo que implica "cambios en las corrientes y en el arrastre de las playas y zonas de baño".
Desaparición de playas
Hay que tener en cuenta que este fin de semana se puede encontrar una situación inusual en las costas afectadas por la prealerta (litoral oeste y sur de La Palma y Gran Canaria, así como a la costa este, sur y oeste de El Hierro, La Gomera y Tenerife). Así, aunque se trata de un fenómeno poco habitual, se da en épocas de verano y otoño.
El efecto más llamativo, a simple vista, puede ser la posible desaparición de playas, casi en su totalidad, en el momento de las mareas altas.
Horarios de la pleamar durante el fin de semana:
- Viernes 22: 13:30 – 13:45 horas
- Sábado 23: 01:45 – 02:10 horas y 14:00 – 14:20 horas
- Domingo 24: 02:20 – 02:40 horas y 14:35 – 14:55 horas
Consejos de autoprotección ante fenómenos costeros
El Gobierno de Canarias cuenta con una serie de consejos de autoprotección para enfrentarse a episodios de fenómenos costeros adversos:
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evite la pesca en zonas de riesgo
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade a contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2
